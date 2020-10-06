昌鴻估成中颱將迴轉！最大機率路線曝　國慶連假天氣這天是關鍵

▲林定宜指出，昌鴻颱風今晨2時中心位置在台北東方1800公里海面上。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

昌鴻將大迴轉！中央氣象局預報員林定宜表示，輕度颱風昌鴻強度上看中颱，預估周四前往琉球移動，之後往日本轉的機率最大。氣象專家吳德榮則說，最新歐洲中期預報中心系集模式50次模擬顯示，昌鴻未來路徑很分歧，順利通過其西北方的「鞍形場」，受西風導引向東北遠離的系集次數明顯增多，未通過鞍形場而受東風導引向西前進的系集次數大幅減少。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（6日）受到東北風影響，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區也有零星降雨，新竹以南多為多雲到晴的天氣，中午過後南部山區有局部短暫雷陣雨；北台灣較涼，高溫約24至28度，花東高溫28至30度，中南部高溫約33度，各地夜間低溫22至25度，中南部日夜溫差大達10度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

林定宜說，周三、周四仍是東北風影響，北部及東北部天氣較涼；桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，花東地區亦有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，周五至下周一北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；周五、周六北部及東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。

林定宜指出，昌鴻颱風今晨2時中心位置在台北東方1800公里海面上，周四之前往琉球移動，之後預期以轉向日本的機率最大，其他路線機率較小，但路徑仍有不確定性，還要再觀察；而它仍有增強機率，有可能達中颱。

▲▼林定宜說，昌鴻周四後北轉日本機率最高。（圖／氣象局）

▼各國模式最新預估昌鴻未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，昌鴻緩慢增強，朝琉球東方海面再向北迴轉，70%不確定性範圍很大；最新歐洲中期預報中心（ECMWF）系集模式50次模擬顯示，其未來的路徑很分歧，順利通過其西北方的鞍形場，受西風導引向東北遠離的系集次數明顯增多，未通過鞍形場而受東風導引向西前進的系集次數大幅減少，可見這兩類路徑機率的消長，既然模式模擬仍在調整，應持續觀察。



吳德榮說，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今至周四東北風水氣略減，桃園以北雲量多、天氣涼，北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨，大台北近山區的平地亦有零星飄小雨的機率，花東有局部短暫雨；新竹以南影響小為多雲時晴，中南部山區午後有小範圍短暫陣雨的機率。



吳德榮表示，國慶連假及下周一的天氣，如果颱風順利通過鞍形場，向東北迴轉遠離，則台灣受東北風影響，各地氣溫逐日小幅回升，迎風面桃園以北及東北部雲量較多、有局部短暫雨，仍偏涼，花東亦有局部短暫雨的機率；新竹以南為多雲時晴，中南部山區午後有小範圍短暫陣雨的機率。

但吳德榮也指出，東北風輸送水氣的多寡，以致降雨範圍產生變化，則與昌鴻靠近的程度有關，有不確定性，應持續觀察並調整。

▼吳德榮說，最新歐洲系集模式50次模擬顯示，昌鴻順利通過其西北方的鞍形場，受西風導引向東北遠離的路徑次數明顯增多，未通過鞍形場而受東風導引向西前進的路徑次數大幅減少。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）