季節限定另類美景！花蓮迎雙十國旗風箏升空　送限量「LV」包

▲▼配合雙十國慶升旗典禮，吉安鄉公所在開心農場舉辦「觀光風箏節」活動。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每逢十月國慶月，花蓮縣府特別在省道等主要幹道夾道懸掛國旗，吉安鄉公所也延伸這樣愛國精神，在鄉道與社區道路懸掛國旗，讓吉安鄉在國旗飄揚下充滿國慶氣息也成為「季節限定」的另類美景。另為配合雙十國慶升旗典禮，吉安鄉公所也即將在10日上午九點在台開心農場舉辦「繽紛吉安2020觀光風箏節」活動。

鄉長游淑貞表示，國旗是國家的象徵，超越黨派、融合族群，也是我們的共同信仰。鄉公所每年國慶期間都會配合縣府的理念並延伸懸掛國旗的精神，額外在鄉內的主要道路插上國旗，慶祝國慶日也祈求中華民國在和諧中不斷進步；鄉公所團隊也會竭盡所能，為吉安鄉的建設發展持續努力，讓基層的力量成為國家富強的基礎。

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另外，鄉公所結合國慶升旗典禮與花蓮縣兩岸風箏交流協會、花蓮縣環保局共同在台開心農場辦理「觀光風箏節」活動，將帶來別開生面的風箏展演以及一連串的活動項目，敬邀鄉親一起來參加吉安鄉的升旗典禮，並欣賞東海岸美景與各式精彩演出。

▲吉安鄉公所測試國旗主題風箏。

游淑貞說，風箏節規劃了豐富的活動內容，包括縣內風箏團隊精湛的飛行表演，還有大型的國旗主題風箏、曼波魚、Kitty貓、章魚等各式造型的風箏在空中爭奇鬥艷，展現民間活力，更能反應出吉安鄉多元文化藝術的氣息。風箏表演也會特別重視安全維護，避免意外發生，讓活動安全、有趣、精彩地在鄉親面前呈現。而今日也特別在鄉公所先行測試國旗主題風箏，相信在活動當天，看到國旗高昇飄揚，一定能激起每位鄉親對國家的熱愛與感動。

同時，活動現場也開放民眾體驗風箏及參與糖果風箏、滾地龍趣味遊戲。而除了可以欣賞各式造型風箏，玩遊戲外，還能兌換DIY風箏及象徵「愛與活力」（Love & Vitality）的吉安限量版「LV包」，數量有限送完為止，歡迎鄉親共襄盛舉前來參加！

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