柯文哲第6代嗡嗡包亮相！限量3450個　8日開放線上登記

▲第6代嗡嗡包於5日亮相，此次改採線上預約制，讓民眾不用再徹夜排隊。（圖／台北市民政局提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

自2014年台北市長柯文哲上任至今，每年國慶日都會發放免費限量的「嗡嗡包」，讓許多民眾不惜夜排瘋搶。今年首此採「線上登記」制度，限量3450份，而第六代嗡嗡包整體設計以簡約時尚、輕便多功能為主軸，搭配可調整式背帶，可手提、側背、雙肩背，是歷代嗡嗡包中背法最多變、最能展現自我風格的包款。

台北市民政局5日召開109年國慶升旗暨慶祝活動記者會，並且正式公佈最新款嗡嗡包款式。只見第6代嗡嗡包款式及容量非常適合通勤族、學生族使用，民政局也提到，今年也再次推出限定雙色—經典都會風的黑灰配、清新藝文風的黑棕配，雙配色的設計讓嗡嗡包更具時尚感。

民政局指出，在設計圖樣上，也融入「2020」及「iT」視覺概念，傳達台北市不斷朝向智慧城市邁進，同時也是充滿愛與溫暖的城市，期望在台北設市百年的特別年份中，回盼百年城事，繼續帶動下一個光榮雙卄。

民政局說，今年為響應防疫新生活，首度以「線上登記、現場領包」方式發送嗡嗡包，讓民眾不用再徹夜排隊領號碼牌，發放數量為3450個，民眾可透過網路預約登記，確定完成登記資格後，國慶當日再憑身分證及電子郵件通知由本人親自現場領取。

另外，為了照顧中高齡長者需求，民政局表示，特別規劃敬老名額450份，凡109年度年滿65歲以上民眾（民國44年12月31日前出生）可於10月7日18時至24時優先登記，一般民眾則自10月8日10時起開放登記，詳情可至活動網站查詢。

民政局提到，為慶祝中華民國109年雙十國慶，北市府也將在10月10日上午7時於市民廣場辦理「國慶升旗暨慶祝活動」，除了邀請CP BOYS-萌力男孩擔任國慶當天的國歌領唱之外，同時開場表演還安排艾克樂團的青春演唱、世新大學啦啦隊活力演出。

民政局預告，7時30分舉行隆重的國慶升旗典禮後，將緊接著一連串演出，包括靜心國中管樂團、北一女舞蹈社、極限體能雜耍秀及小丑互動秀等精采節目，誠摯邀請市民朋友10月10日一起嗡嗡嗡作伙來市民廣場，與柯文哲一同歡度國家的重要慶典。

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