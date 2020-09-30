羅智強控陳菊查「300元政治獻金」　怒批：怎不查陳明文300萬

▲北市議員羅智強抨擊陳菊。（圖／翻攝自羅智強臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

台北市議員羅智強30日自曝，監察院要調查他的4筆政治獻金，其中3筆都低於1千萬元，最低是306元，指姓名與身分證字號不符。羅智強怒轟，「對付羅智強，陳菊也出手了！」他直言，監察院長陳菊查羅智強300元，不查陳明文300萬，對付羅智強偉大的監察院長陳菊擺好架勢了，好一個殺氣騰騰的東廠政府。

羅智強在臉書表示，這位氣爆案、私菸案的責任主管，過去被監察院糾舉無數的陳菊，上任監察院後，沒看她打過任何一隻民進黨政府貪瀆不法的大老虎，一上任就發文查羅智強的政治獻金。

羅智強稱，不怕陳菊查政治獻金，但好笑的是，偉大監察院陳菊，要自己交待2018年參選台北市議員時，4筆政治獻金的身分證字號。

他指出，2018年幾乎都是靠臉書粉絲小額捐款參選的，一共募得了8000多筆小額捐款，捐99元、500元、1000元、1萬元的都有，而監察院指他有4筆的捐款，姓名與身分證字號不符，其中最小的金額是306元。

羅智強氣憤難耐抨擊，監院從8000多筆小額捐款中，找了一筆306元的捐款，說姓名與身分證字號不符，「我也真服了陳菊『不打老虎』，卻能雞蛋挑骨頭」的本事，這麼閒有空查羅智強的300元，怎麼不去查查陳明文的300萬。

羅智強話鋒一轉，砲轟謝志偉放著駐德代表的正事不幹，打破所有外交官準則，莫明其妙的跨海射羅智強一顆「紅帽飛彈」，喊話陳菊要不要去彈劾一下這位民進黨駐德大內宣部長，領中華民國薪水卻不務正業？要不要去彈劾一下行政院長蘇貞昌，答應過堅持牛豬分離卻跳票，同時超過一年不依法開食安會議？

羅智強指出，陳菊上任監察院長時說：「很多人懷疑她能不能超越黨派，但相信時間會證明一切，一定能本於職責，將台灣帶往公正、美好、有是非公道的社會。」羅狠酸，沒看陳菊「超越黨派，辦半個民進黨政府的弊案」，卻拿捐給羅智強300元的政治獻金開刀，強調陳菊的想法和雙謝（謝長廷、謝志偉）、雙蘇（蘇嘉全、蘇震清）一模一樣。