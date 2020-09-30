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陳時中稱疫情未開食安會報　羅智強批：他不是去萬人演唱會嗎？

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▲羅智強30日在臉書批評陳時中。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲羅智強30日在臉書批評陳時中。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者蘇晏男／台北報導

針對衛福部長陳時中30日稱今年未召開食安會報是因為疫情關係，國民黨革實院長羅智強批評，因為疫情考量不能開食安會報，可是陳時中不是還去萬人演唱會嗎？民進黨不要為了圓一個謊，去說更多的謊言。

國民黨立委江啟臣29日質詢行政院長蘇貞昌時，指出政府宣布開放瘦肉精美豬進口後，民調結果顯示幾乎7成民眾反對，把食安列為最重要的事情，因此四問蘇貞昌「食安會報開了嗎？」眼見對方答不出來，他表示，「你們最近開的是去年6月開的」，食安會報3個月要開一次，必要時可以加開，而衛福部是執行單位，行政院長則是召集人。最後蘇貞昌僅回答「我們對於食安的做法，每一天都在做……」。

陳時中30日出席衛環委員會前，被問到蔡政府宣布開放瘦肉精美豬前，已超過1年未召開行政院層級的食安會報一事。他回答，食安會報今年主要因為疫情的關係，很多會議多用小團體方式或其他形式進行會議，因為防疫的概念不希望大家聚在一起。

對於陳時中的回覆，羅智強30日在臉書批評，江啟臣抓包蘇貞昌，停開食安會報，現在整個行政院動起來，為蘇貞昌圓謊，而最離奇的理由，是陳時中說「因為疫情考量，所以不能開食安會報」。

羅智強直酸，「阿中部長，你不是還去萬人演唱會嗎」，難道台灣人的食安，沒有你的唱歌重要？說白了，蘇貞昌不敢開食安會報的原因，是因為委員中有反對開放萊豬的民間學者。他也強調，民進黨坦白承認就好，不要為了圓一個謊，去說更多的謊言。

另外，根據108年3月14日修正的《行政院食品安全會報設置要點》規定，食安會報每3個月召開會議一次，必要時得召開臨時會議，均由召集人召集並主持之。而該會報委員22至28人，並由行政院長擔任召集人。

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