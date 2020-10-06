306元遭查！羅智強痛批陳菊「雞蛋裡挑骨頭」　監院：只是例行作業

▲羅智強質疑監察院淪為東廠，痛批306成為陳菊東廠代號。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨籍台北市議員羅智強6日痛批，由監察院長陳菊主導的監察院，要調查他的4筆政治獻金，其中有一筆僅306元，明顯看顏色辦事，辦藍不辦綠。對此，監察院財申處簡任秘書林亞齡表示，監察院只是例行作業，沒有針對任何特定對象。

監察院調查後發現羅智強於2018年在台北市議員選舉中，有4筆捐款姓名與身分證字號不同，要求對方舉證，否則開罰6萬至120萬元。

羅智強6日上午赴監察院門口召開記者會，痛批陳菊放著立委陳明文的300萬不管，要來查他的306元政治獻金，「這算什麼超越黨派？」質疑陳菊將監察院當東廠使用，只因他監督民進黨太用力，所以才從雞蛋裡挑骨頭，「未來『306』就是陳菊的東廠代號！」

對此，林亞齡回應，全台各政黨及擬參選人都依照《政治獻金法》進行申報作業，此次抽取313件，向戶政機關查詢，包括民進黨、國民黨、時代力量等，共有13件捐款人姓名與身分證字號不吻合情況，然而此情況時有所見，大多是申報時不小心輸入錯誤，所以過往作業規定都是發函請申報人協助釐清，不會涉及裁罰。

林亞齡表示，此次羅智強有4筆申報資料出現姓名、身分證字號不吻合情況，若金額為1萬元以下小額捐款，可改用《政治獻金法》第14條匿名捐贈申報，所以羅智強辦公室於9月29日回覆3筆轉成「匿名捐贈」，剩下1筆自己認定是正確。3筆轉成匿名捐贈這部分已完成釐清，至於認定正確的1筆，要請戶政機關比對一下，有可能是戶政機關搞錯。

林亞齡說，監察院是例行作業，沒有特別針對任何對象，也完全不涉及裁罰，可能羅智強對法規有些誤解。

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