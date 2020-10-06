李貴敏挺羅智強　批陳菊領軍監察院「東廠精神淋漓盡致」

▲監察院長陳菊。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨革實院長、台北市議員羅智強被監察院調查政治獻金，他質疑自己被政治打壓。對此，國民黨立委李貴敏聲援羅智強，批評監察院長陳菊帶領的監察院將東廠精神發揮得淋漓盡致，同樣是前總統府發言人，羅智強、丁允恭際遇大不同。





▲陳時中日前出席詹雅雯30週年演唱會。（圖／記者張一中攝）

李貴敏6日在臉書表示，萊豬衝擊當頭，全民都很擔憂，但看看民進黨行政團隊，居然連每3個月1次的食安會報都已1年多未召開，衛福部長陳時中竟說不開食安會報是避免聚集，完全忘了前陣子無視疫情，在小巨蛋放懷高歌，請問這些高官的怠惰和荒謬言行，監察院看到了嗎？

李貴敏指出，陳菊6月才公開表示「監察院長責任重大、必須超越黨派」，怎麼上任才2個月，就把國家機器對準在野黨？民進黨立委的高鐵「300萬」現金來源不用查？羅智強「300塊」政治獻金則一定要查、要罰？這是甚麼？就是一黨獨大後，從促轉會、黨產會到監察院，趕盡殺絕的「東廠精神」。

▲丁允恭。（圖／ETtoday資料照）

李貴敏提到，同樣是前總統府發言人，民進黨的丁允恭捲入性醜聞案，全國譁然要求徹查追究，結果陳菊領軍的監察院卻拖拖拉拉、敷衍了事，反觀國民黨的羅智強，就是8000多筆小額捐款裡有4筆資料有疑問，最小金額只有306塊，監察院立馬徹查追究，丁允恭與羅智強二者引發社會衝擊相差何其大？監察院為何對羅智強高高舉起，對丁允恭輕輕放下？ 難道是看顏色辦案？

李貴敏更說，短短幾個月時間，包括私菸案在內，這些重大弊案、違紀案，監察院管了那些？行政院財政紀律蕩然無存、視特別預算為兒戲，監察院過問了？看到執政黨就紅燈停，監察院監督制衡、糾正官箴的功能在哪？

▲羅智強。（資料照／記者湯興漢攝）

李貴敏批評，政府施政荒腔走板，為了堵悠悠之口，動不動拿社會秩序維護法、侮辱公署罪嚇唬人民，促轉會、黨產會、監察院更配合幫腔作勢、殺雞儆猴，這種把國家機器黨派化、派系化，當成政治攻伐的手段，甚至企圖入人於罪，真是把東廠精神發揮的淋漓盡致。

▲李貴敏。（資料照／記者湯興漢攝）

羅智強日前自爆，遭監察院調查2018年參選台北市議員時的政治獻金，8000多筆小額捐款中有4筆不符規定，最低的僅306元，姓名和身分證字號不符，要他舉證。

羅智強批評，陳菊主導下的監察院，還沒查出丁允恭的荒謬、農委會行銷預算違失、台南學甲的爐渣弊案，放著天大的弊案不查，竟然針對他一筆306元的政治獻金有意見，明顯就是看顏色辦事，辦藍不辦綠。