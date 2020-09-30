南投武界壩異常放水釀4死悲劇　監委主動立案調查

▲南投武界壩。（示意圖／記者鄧木卿攝）

記者袁茵／台北報導

南投縣仁愛鄉武界壩6號閘門在9月13日清晨兩度異常開啟，且閘門打開後，水壩監控人員未能及時發現開啟燈號並立即關閉閘門，延遲約半小時才關閉，至放出20萬噸水，造成在下游武界栗栖溪露營民眾遭大水沖走，並釀成4人死亡的重大意外。對此，監察委員王麗珍、葉宜津、張菊芳已立案主動調查。

監委表示，本起意外事件發生後，除目前檢察官已深入調查偵辦中，台電稱根據其自行初步調查結果是閘門開啟線路絕緣不良，致閘門無預警開啟，事後已召開多次檢討會議，將研擬新增閘門一開啟就立即發布警示燈及警報聲，並新增警示燈及警報聲同步與控制室連動警示，讓所有值班人員共同留意協助，且將於控制室內加裝監視器。

另外台電也將訂定相關緊急應變作業辦法，增訂立即關閉閘門緊急應變SOP程序等，並要求轄下21座水庫於開啟閘門放水前一小時針對水庫下游民眾發布細胞簡訊示警等。台電也稱將於武界壩沿線及小路新增多面警示牌，提醒民眾注意。

監委提到，以上台電所稱相關作為，雖是針對事件發生後亡羊補牢作法，然而改進作為應屬類此重大設施基本應有管理作為，但台電長久以來是否疏於注意，原有相關緊急應變處理標準作業程序，以及對於閘門平時應採行的維修管理及監測等作業流程是否存有重大疏漏，有無涉及違失，有待深入了解。

監委指出，水庫及其放流水設施周邊具高度危險性，台電雖稱將於武界壩下游及進入濁水溪床的道路增設告示牌，但相關警告牌示是否適當，且現行相關罰則對違規進入民眾是否足以收防阻之效，相關主管機關或當地政府有無善盡宣導或巡查之責，待進一步了解，均有調查必要。

因此監委王麗珍、葉宜津、張菊芳等3人已於9月14日立案調查，除點出違失外，亦期監督並責成相關單位，立即確實檢討改善。

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