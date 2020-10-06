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美FDA提案確保「疫苗緊急授權」嚴格標準　紐時：在白宮卡關

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▲▼疫苗。（圖／路透）

▲《紐約時報》報導，美國衛生監管機關提交新指導方針，確保疫苗符合嚴格標準才能獲得緊急使用授權，卻在白宮卡關。（圖／路透）

文／中央社華盛頓5日綜合外電報導

《紐約時報》（New York Times）今天報導，美國衛生監管機關提交新指導方針，要確保疫苗符合嚴格標準才能獲得緊急使用授權，但其中一項建議恐致選前無任何疫苗可獲授權；這套方針目前在白宮卡關。

《紐約時報》引述熟知批准程序的消息人士說法報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）2週多前提交這份新的指導方針給白宮管理及預算局（Office of Management and Budget），但在白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）手上卡關。

《紐時》引述高階政府官員與熟悉內情的消息人士說法報導，「主要癥結在於，新的指導方針建議，參與疫苗臨床試驗的志願者在施打最後一劑之後，應追蹤約2個月，才能取得授權。」

正爭取連任的美國總統川普曾說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗可望於11月3日總統大選前備妥。一名政府官員告訴《路透社》，批准程序仍懸而未決；但他否認此事和選舉日有任何關聯。

《紐時》報導，FDA正尋求其他途徑來確保疫苗符合指導方針。

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