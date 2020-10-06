十一陸客赴港年減99%　5天僅800人

▲香港迪士尼（Disney）今年兩度因疫情暫時關閉後又重開。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

大陸「十一」8天長假，香港也有4天小長假，但由於受新冠肺炎疫情，陸客赴港仍須14天隔離影響，據數據統計，今年10月1日至5日，大陸訪港遊客還不足1000人次，較去年同期減少99%，另澳門也減少86.2%，對觀光業可以說是「黃金周」變「寒冬。」

香港特區政府入境事務處數據顯示，10月1日至5日，大陸赴港的遊客人數分別為93人次，154人次、186人次、225人次、143人次，合計801人次，相比去年十一期間入境香港的大陸旅客累計約為67萬人次，暴跌99%。

澳門方面，十一黃金周前4日到訪澳門旅客總人次為77092人次，年減87.4%；其中，陸客為72684人次，年減86.2%。

▲疫情衝擊港澳觀光。（圖／路透社）

大陸訪港旅客之所以創下歷史新低，主因為受疫情反覆，港府9月29日公告稱，將強制檢疫令延長至2020年12月31日，也就是說，從外地包括大陸入境香港者，均需接受14天隔離，造成來港意願大減；港府稱，政府將視疫情發展，收緊或放寬甚至取消個別限制和條件。

據新華社報導，過往香港遊客眾多的尖沙咀、旺角、銅鑼灣，如購物天堂尖沙咀海港城，如今遊客罕至，店家自3月開始陸續推出多場大促銷活動，但也無法吸引遊客。

香港市民坦言，「沒什麼遊客，本地人又都去了郊區玩，比如西貢，南丫島等地。很多商場都沒什麼人，名店打折都沒人去。」



在旅遊業大受打擊下，香港整體服務業、零售業經營環境也面臨困難，包括與消費及旅遊相關行業合計的失業率，在6到8月上升至10.9%，為SRAS以來新高，另餐飲服務活動業的失業率和就業不足率分別高於14.4%及8.3%，建築業的失業率和就業不足率亦高於11.1%和8.1%。

香港勞工及福利局局長羅致光坦言，勞工市場在6到8月仍然嚴峻，政府已推出歷來最大規模的紓困措施，以幫助保障員工就業。

另一方面，香港政府於5日推出今年的通脹掛鉤債券（即iBond）予香港居民認購，目標發行額為100億港元。官方稱，若市場反應良好，可酌情考慮將iBond提高到最多150億港元。

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