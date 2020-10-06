川普返官邸治療！幕僚曝計畫「參加下周辯論」　白宮醫拒答篩檢結果

▲川普返回白宮，除下口罩和媒體擺拍。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

川普於美東時間周一（5日）傍晚6點38分正式出院，現已搭稱座機返回白宮，現在各界關注他的身體狀況，以及距離總統大選不到30天的競選行程將如何執行。稍早白宮醫師團隊在院外召開記者會，表示川普尚未脫離險境，但拒絕回應現在反映是否呈「陰性」；此外川普幕僚表示，總統計畫參加下周登場的第2場總統辯論。

綜合外電報導，川普已離開沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center），搭乘「陸戰隊一號」（Marine One）直升座機返回白宮。他與隨行人員均無穿戴防護服與用具，僅佩戴口罩，下機後他除下口罩，獨力從草坪走上台間，在白宮前陽台向媒體揮手致意，供各家擺拍，隨後便進入官邸。

▲川普出院，面對記者舉起拳頭。（圖／路透）

此前幾小時，白宮醫師康利（Sean Conley）等10人團隊，在院外向媒體報告，川普血氧濃度恢復正常，過去72小時未有發燒情況，呼吸不順問題也已經解決。他說根據自己與團隊的觀察，過去24小時川普的臨床狀況良好，已「符合甚至超過所有醫院的出院標準」，雖然未脫離險境（yet out of the woods），但已可返回白宮。

▲白宮醫師團隊報告川普復原情況，報告者為負責人康利（Sean Conley）。（圖／路透）

康利指出白宮有充足的醫療涉被能讓川普繼續接受治療，醫師團隊也會提供「世界級」的醫療兆護，一切保持樂觀與警惕。至於是否被總統施壓放行，康利則回應醫師一般都會盡快讓病人出院，若無必要，拖長在院時間對病人也無益處。

川普2020競選團隊發言人墨托（Tim Murtaugh）表示，15日在邁阿密（Miami）登場的第2次總統辯論，川普有意參加。77歲的民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）則表示，若衛生專家認可，願意出席第2次辯論。