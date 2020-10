更新／川普出院了！　住院治療僅3晚「閃電離開」重返白宮

記者張靖榕/綜合外電報導

美國總統川普上周五(2日)確診後,住進沃爾特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed Medical Center),經過周末治療,於美東時間周一(5日)傍晚出院。白宮醫師先前表示會繼續提供世界級醫療照護,川普幕僚則表示,總統計畫參加下周的第2次總統辯論。

07:02更新

川普搭乘「陸戰隊一號」返回白宮草坪,現已下機並獨力走上台階後於前陽台停下,拿下口罩與媒體擺拍。白宮女發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)稍早宣布確診,此刻的白宮已在5天內接連出現12人確診,包括川普與第一夫人梅蘭妮亞(Melenia Trump)。

▲▼川普搭乘座機返回白宮後便除下口罩。(圖/路透)

▲川普出院,面對記者舉起拳頭。(圖/路透)

綜合外電報導,川普於美東時間5日傍晚6點38分,從沃爾特里德國家軍事醫學中心向外踏出第一步。他對媒體揮手道謝,豎起大拇指並舉拳頭表示力量,現已搭乘直升機「陸戰隊一號」(Marine One)重返白宮,身上穿全套西裝及佩戴口罩,並無其他防護,隨行人員也未穿防護服。

▲▼川普搭乘「陸戰隊一號」返回白宮。(圖/路透)

白宮醫師康利(Sean Conley)此前表示川普過去24小時的臨床表現,已「符合且超過所有醫院的出院標準」,但拒絕回應最新檢測檢果是否已呈陰性。他並表示過去72小時,總統未再出現發燒症狀,另外,血氧濃度也穩定維持充足的情況。稍早川普再度於推特上發布貼文,表示自己很快會重啟競選行程,並抨擊「假新聞只會做假民調」。

Will be back on the Campaign Trail soon!!! The Fake News only shows the Fake Polls.