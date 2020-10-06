國慶連假出遊也要省！超商「咖啡買2送2、必備零食最低1折起」

▲國慶連假超商推優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

剛過完中秋假期，緊接著到來的就是3天國慶連假，為搶攻出遊人潮，各大超商也紛紛祭出超狂優惠，包括指定咖啡買2送2、餅乾最低1折優惠，就是要讓民眾出門在外也能省一波。

瞄準10月第二波出遊潮，OK mart於10月8日至10日推出大杯冰或熱美式、拿鐵買2送2優惠，加碼祭指定糖餅如「卡迪那德州薯條茄汁口味」、「樂事美國經典原味」任2件抽抽樂最低1折起，另還有MIT指定襪類享9折優惠。

▲「全家X燒丼」四度聯名。

全家則準備一系列鮮食、飲料、零食，滿足國慶假期外出吃喝需求，特別和人氣燒肉專門店「燒丼」四度聯名，推出限量糖燻豚野郎125丼飯，裡頭可是吃得到冠軍刷醬與肥瘦均勻豚五花組合，另外還有大口鬼椒雞飯糰、燒丼牛野郎丼洋芋片等聯名款，10月7日起搶先開賣。

而10月9日至11日國慶連假期間全家也有會員限定特大冰美式2杯66元，會員每日限購2組，以及酷繽沙2杯100元，每日限量1萬份，會員每日限購2組。

【你可能也想看】

►影／白熊、炸豬排大臉超欠咬！療癒系「角落小夥伴」變身甜甜圈了

►就開在賣場內！家樂福全台首間「火鍋店」來了 甜點、飲料無限供應

►呼叫雞塊控！漢堡王送免費「雞票」 麥當勞限時「買1送1」又有了

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►夏日玩農場，超划算票券搶購中