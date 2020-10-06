陸十一連假遊客量恢復近八成　四川熱門景點預約量九成以上

▲許多人趁著連假出去旅遊。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸新型冠狀病毒肺炎疫情穩定，適逢十一加中秋長假期，民眾大量出遊。據大陸文化和旅遊部數據中心測算，假期前4天接待遊客年增率恢復78.4%，共接待遊客4.25億人次，實現旅遊收入3120.2億元（人民幣．下同），部分省份恢復程度更超過90%。其中，最受歡迎的四川省，多個熱門景點的遊客預約量均達90%以上。

據《央視新聞》報道，四川是大陸國內旅遊最受歡迎的目的地之一，多個等熱門景點遊客量在達到峰值。長假期前4天，四川九寨溝、成都大熊貓基地、峨眉山、青城山、都江堰等景區的遊客預約量每天保持在90%以上。

截至4日下午5時，四川全省旅遊景區共接待遊客1196.44萬人次，實現門票收入1.621億元，與五一勞動節假期相比，遊客人數和門票收入都「翻一番」，分別增長106.24%及114.61%。

另據《江西日報》報導，長假期前4天，江西全省接待遊客總人數達3993.18萬人次，旅遊總收入244.71億元，分別恢復至去年同期的92.45%及92.13%。從出遊情況來看，遊客主要以近距離及短時遊為主。

在湖南省，據《湖南日報》報導，省內近郊鄉村遊已成為人們外出首選。根據湖南省文化和旅遊廳發布的統計數據顯示，長假期前4天共接待遊客11.47萬人次，實現營業收入860.94萬元，分別恢復至去年同期的81%和99%。

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