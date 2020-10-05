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總統府化身一座燈塔！首度結合雷射　國慶光雕秀6日晚上登場

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▲國慶光雕秀。（圖／文化總會提供）

▲國慶光雕秀6日晚上登場。（圖／文化總會提供）

記者黃士原／台北報導

由文化總會策劃的國慶光雕秀將於6日晚上登場一直到10月10日，動畫設計、故事發想到編曲配樂以及視覺設計找來多次參與金鐘獎與金曲獎舞台設計的馮建彰，以及天王天后御用的視覺動畫師邱煥升親自操刀。屆時將總統府建築化身「燈塔」且首度將「雷射結合光雕」創造虛實呼應的臨場感。

人稱「二馬」的馮建彰曾打造蘇打綠、蕭敬騰等多位重量級藝人的演唱會舞台，甚至多次參與金鐘獎、金曲獎的舞台設計，這次參與國慶光雕秀「的確遭遇和以往不同的挑戰」，國慶光雕數位策展人馮建彰表示，過去演唱會舞台設計或是公共藝術多半是立體裝置，影像是佔較少的比例，他強調，總統府並不是方方正正的，所以要達到所謂「比例美學」，這是比較困難的地方。

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▲國慶光雕秀。（圖／文化總會提供）

▲總統府建築本身很像一座燈塔，所以燈塔的視覺一開始就烙印在團隊企劃裡面。

馮建彰也提到今年光雕的發想，總統府建築本身很像一座燈塔，所以燈塔的視覺一開始就烙印在團隊企劃裡面，同時也象徵台灣就像明亮的燈塔，把老百姓照顧的很好，甚至海外的船隻，在今年不尋常的一年，也透過台灣這個燈塔彼此連結。此外，也因為燈塔之光的概念，團隊決定把「雷射」元素帶進今年的光雕秀中，呈現更立體的視覺效果，這也是文總4年來第一次把雷射與光雕結合。

去年「世界同行‧台灣耀飛-2019國慶總統府光雕展演」榮獲2020德國紅點設計大獎的肯定，今年文總力邀全新團隊，除了找來馮建彰以及邱煥升之外，音樂設計則是大膽啟用新銳音樂人林耿農，藝術總監由前臺北流行音樂中心籌備主任丁度嵐挑大樑。第一次參加國家重要慶典的林耿農難掩緊張心情，他表示，從討論到譜曲，前後與團隊來回溝通花了近一個月的時間，盼帶給國人希望與開心的氣氛。

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