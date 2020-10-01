林鄭月娥：特區官員對「所謂制裁」無畏無懼

▲林鄭月娥致辭。（圖／翻攝自香港電台）

記者鄭思楠／綜合報導

香港行政長官林鄭月娥在大陸國慶酒會上致辭時表示，無論香港面對順境還是逆境、挑戰還是機遇，中央始終是保持香港繁榮穩定的堅強後盾。她強調，將繼續無畏無懼，依法履行維護國家安全的職責。

林鄭月娥說，人類社會今年面臨前所未有的公共衞生安全危機，新冠肺炎疫情肆虐全球未有減退跡象，走出困局、恢復經濟增長仍有漫長道路要走。

林鄭月娥指出，在中央政府的大力支援下，本港大規模普檢順利結束。她強調，回歸以來，中央政府始終支持香港應對各種困難和挑戰，當特區面對風浪時，中央為香港鑄造避風港，更積極推動兩地交流合作，「無論香港面對順境還是逆境、挑戰還是機遇，中央始終是保持香港繁榮穩定的堅強後盾。」

▲林鄭月娥強調，特區官員無所畏懼。（圖／翻攝自香港政府新聞網）

林鄭月娥表示，香港國安法頒布實施以來，香港社會逐漸回復平穩，只有社會安全穩定，才能應對經濟上的挑戰、民生民主的訴求等。

面對那些持雙重標準國家的所謂制裁，她直言，自己和其他官員將繼續無畏無懼，依法履行維護國家安全的職責。林鄭月娥還呼籲，社會各界在「一國兩制」方針和基本法下，同心協力將香港這個家建設得更好。

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