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陸委會稱歐陽娜娜「傷害台人感情」　顏擇雅：模仿北京講話？

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 ▲歐陽娜娜與多名陸港藝人在央視「十一晚會」合唱《我的祖國》。

記者蔡紹堅／綜合報導

歐陽娜娜日前登上央視「十一晚會」高唱《我的祖國》，被陸委會認為是「傷害了台灣民眾的感情」，辜負了台灣社會的愛護與支持。對此，作家顏擇雅表示，陸委會發言很失格，蔡政府官員竟吃到北京口水，模仿北京講話，因「傷害中國人民的感情」是中共最愛講的話之一，已在全世界淪為笑柄，「為什麼台灣官方要學？」

顏擇雅4日在臉書上提到，她今天才知道陸委會竟然聲明，說歐陽娜娜央視開唱，「豈不是傷害了台灣民眾的感情」，她認為這種發言很失格，極不恰當。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼陸委會9月24日召開例行記者會，由發言人邱垂正主持，背板換新。（圖／記者陳政錄攝）

顏擇雅指出，「首先，陸委會有何證據，說台灣民眾感情有被傷害？陸委會又有何資格，為大家的感情代言？像我，對這事本來完全無感，是看到陸委會聲明才開始生氣，但我生氣的對象是陸委會喔。」

顏擇雅表示，她知道有些人對對歐陽娜娜的選擇很有感受，據她所知，感受大多是義憤，或不屑，或噁心，「我想請問這些人，『被傷害』一語有精準描述你的感受嗎？你有那麼玻璃心嗎？你認為歐陽娜娜有傷害你感情的資格嗎？如果沒，陸委會不是大大抬舉了歐陽娜娜，而且把更廣大國民貶損成弱者？」

顏擇雅強調，她最生氣的，是蔡政府官員竟然吃到北京口水，去模仿北京講話，「『傷害中國人民的感情』 是中共最愛講的話之一，敲鑼打鼓大國崛起，官方口頭禪卻如此妾婦口吻，這在全世界已淪為笑柄。為什麼台灣官方要學？」

陸委會9月30日針對歐陽娜娜在央視開唱一事表示，在中共對台加大軍事恫嚇力度的時間點，台灣藝人若被中共利用參加具有「消滅中華民國」意涵的中共「十一」國慶活動，豈不是傷害了台灣民眾的感情，辜負了台灣社會對其的愛護與支持。

我今才知道陸委會竟然聲明，說歐陽娜娜央視開唱，"豈不是傷害了台灣民眾的感情"。我認為這種發言很失格，極不恰當。 首先，陸委會有何證據，說台灣民眾感情有被傷害 ? 陸委會又有何資格，為我們大家的感情代言 ? ...

顏擇雅發佈於 2020年10月3日 星期六

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