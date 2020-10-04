文總助攻！拉丁美洲足球賽將在台登場　12國22隊連兩日激戰

▲台灣、拉丁美洲轉向軟實力外交，促進國民情誼。（圖／台灣數位外交協會提供，下同）

記者蕭羽耘／台北報導

民間外交再添一樁，文化總會與台灣數位外交協會號召，以民間群募方式推動「2020 Copa America Taiwan」拉丁美洲人在台足球賽，募資已進倒數階段，屆時12個國家、22支隊伍將輪番上陣。主辦單位數位外交協會創辦人郭家佑表示，希望台灣人共襄盛舉，讓在台灣的拉丁美洲人感受到台灣的溫暖，也讓拉丁美洲的媒體，從遙遠的國度看見台灣這份真摯的友誼。

「2020 Copa America Taiwan」系列球賽將於10月17、18日上午8時到晚上9時，在輔仁大學足球場進行，球員們也正如火如荼地加強練習中。

近年積極推廣民間外交的文化總會這次也擔任活動協辦單位，文總發言人湯佩儀表示，延續2019年「來去總統府住一晚」的成功跨國交流經驗，台灣以軟實力積極擴大國際空間，「Copa America Taiwan」 是在台拉丁美洲人舉辦的足球盛事，能夠號召台灣人一起關心並參與，不僅能增強國民交流，更會凝聚拉美支持台灣的力量。

湯佩儀提到，由於全球疫情緊繃，反而凸顯台灣的防疫成就，新冠肺炎疫情讓全球運動賽事停擺，一群在台灣熱愛足球運動的拉丁美洲人，對於還能打球是很振奮的事情。2014年舉辦至今的「Copa America Taiwan」 是一場在台拉丁美洲人舉辦的足球盛事，隊伍將分為男子、女子、幼兒足球隊，來自12個國家的22支隊伍輪番比賽，不僅活動免費參與，現場更備有許多拉丁美洲食物、傳統舞蹈與音樂表演，邀請台灣民眾一起來體驗拉美文化，用運動與美食做國民外交。

郭家佑說，主辦單位在網路募資平台上，以「為台灣踢一場外交足球賽」為號召，希望募得新台幣15萬元經費，將足球賽做成紀錄影片，投放到拉丁美洲國家進行媒體宣傳，讓世界看見台灣不受疫情影響、甚至可以舉辦盛大足球賽的公衛實力，用軟實力做外交。

郭家佑表示，2019年 Copa America Taiwan 除了在台灣重要英文媒體露出外，也登上5家拉美在地媒體，2020年賽事是疫情過後第一場大型國際活動，主辦單位以現場觀眾數量突破1500人為目標。

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