家長怕營養午餐有美豬！教育部推APP一掃描就知道食材哪裡來

▲潘文忠表示，會以最簡潔方式了解學校供應給孩子的食材資訊。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

立法院教育及文化委員會今（5日）進行「若開放含瘦肉精美豬進口，跨部會如何落實校園供應膳食之食材溯源管理、查驗機制及相關因應作為」專案報告，教育部長潘文忠提到，未來將結合智慧方式，透過APP掃描影像辨識技術功能，即時驗證食材標章、產地等資訊，減少學校人工登錄作業，讓家長更安心。

潘文忠會前受訪表示，教育部將和農委會智慧農業4.0資訊平台及衛福部介接，透過精簡方式宣導，也就是減少人工登入和學校負擔，發展APP影像掃描，可以帶出相關食材的來源等資訊，以最簡潔方式了解學校供應給孩子的食材資訊。

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教育部進一步說明，此規劃是要將猪、牛肉製品原產地，列入校園食材登錄平台，且相關資訊都是必須要填寫，落實食材資訊透明。對於補習班？潘文忠說，採用國內這些肉品等措施，補習班登記立案時，雖不是以供應膳食為登記立案辦理事項，但部分補習班代辦代購餐盒，因此已行文要求各縣市政府，只要補習班有家長委託膳食，一樣納入管理，讓家長放心。另外，幼兒園部分，教育部9月中旬跟各團體討論已有共識，一律會採用國內產品，依照相關規範辦理。