確保美豬不進入校園　侯友宜：新北年底前與團膳業者完成換約

▲侯友宜4日上午參加「10月4日世界動物日新北讓愛飛起來」活動。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者楊蕓／台北報導

明年元旦起政府將開放含萊克多巴胺豬肉進口，引發食安疑慮，新北市長侯友宜承諾美豬不進入校園，針對新北市學校已跟團膳業者簽約，是否會出現空窗期。侯友宜表示，新北市在年底之前希望能和團膳業者完成換約，以及新北97家自立午餐，也都全面採用台豬、不用美豬。

侯友宜4日上午參加「10月4日世界動物日新北讓愛飛起來」活動，受訪時針對美豬議題表示，新北市為了讓美豬不能進入校園，一定採用台豬，雖然今年已經跟團膳業者簽約，不過已經跟12家團膳業者密集開會，在年底之前希望能和團膳業者換約。

侯友宜說，目前為止團膳業者都釋出善意，他們願意採用台豬，且不僅團膳業者，包括新北97家的自立午餐，一樣都是要採用台豬、不用美豬，「新北市的營養午餐在年底之前跟團膳業者換約，以及自立午餐全部採用台豬，我們一定會把它做好、做到。」

其他人也看了這些新聞...

►ET民調／台灣恢復徵兵制66% 52%主張男女都要服兵役

►ET民調／兩岸爆發軍事衝突 44.9%民眾願意上戰場保衛台灣

►ET民調／60.4%支持蔡英文政府儘速促成台美恢復邦交

相關新聞...

►ET民調／共機頻擾台 55.7%支持「美軍駐台」協防台灣

►ET民調／42.2%民眾贊成政府開罰歐陽娜娜

►ET民調／支持誰選國民黨主席 韓國瑜第二15.7%、馬英九4.6%

►振興一下我們的美麗