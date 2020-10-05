萊豬明年1/1開放　馮世寬開一槍：我不會撒謊！我不敢吃！

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府宣布明年1月1日開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，引發食安疑慮。退輔會主委馮世寬5日赴立法院備詢，面對國民黨立委溫玉霞詢問「敢不敢吃？」他當下回應，「報告委員，我不會撒謊，我不敢吃。」溫玉霞也附和說，「健康比較重要！」

溫玉霞並進一步質詢說，退輔會有榮民醫院、榮民之家，是否會讓榮民吃到有瘦肉精的美豬？馮世寬則強調，榮家或是榮民醫院都有採購契約規範，就是要取用當地的食材，要輔導當地農民所生產農產品，這個精神就是民主國家對國家政策有選擇權，「我不吃，我兒子吃，這就是民主。」

馮世寬在答覆國民黨籍立委馬文君質詢時也強調，會在退輔會採購契約中，載明強化採購台灣當地食材，尤其是豬肉。

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