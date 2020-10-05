羽球雙打隊友回頭遭砸成白內障　他掰「運動有風險」仍要賠4.9萬

記者黃翊婷／綜合報導

莊姓男子2018年7月12日與陳姓男子組隊打羽球，沒想到對方揮拍回球時，竟然「精準」擊中他的眼睛，導致嚴重白內障，眼壓上升無法治癒，只能靠點眼藥水抑制惡化，因此決定提告求償34萬9275元，不過，最終只獲得賠償4萬9485元，全案仍可上訴。

▲陳男擊球時不小心打傷隊友。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

莊男在判決書中主張，當天兩人在新北市新莊區某國中的室內羽球場打球，並與另外兩人進行羽球雙打比賽，期間因為兩人未能反擊導致球落地失分，需要交由對手重新發球，「我那時候站在前排，與陳男相距約2公尺，他將球撿起來然後揮拍回擊，卻正好擊中我的左眼，當下感覺一陣劇痛，隨即倒地不起。」

莊男送醫治療確認左眼受有外傷性虹彩炎合併眼壓上升、高眼壓症、外傷性白內障等傷害，陸續就診將近2年，眼睛傷害仍無法完全復原，加上創傷引起的白內障症狀嚴重，於是在今年5月18日安排手術摘除，並置入人工水晶體，平時還得點眼藥水控制無法治癒的高眼壓，至少每12週要回診一次，每4週領一次藥，越想越生氣，這才決定提告求償34萬9275元。

▲莊男的高眼壓無法治癒。

對此，陳男反駁，兩人雖然是隊友，對手殺球得分後，他撿起來準備將球歸還，哪知道莊男突然回頭並轉身移動到回球路徑上，才會發生事故，況且競技體育活動本來就有危險性，既然自願參賽，就得承擔風險，不應該對損害後果求償，「他已經60多歲了，眼睛退化在所難免，怎麼能把白內障手術的所有醫療費用都算在我頭上，這顯然不合理。」

新北地院三重簡易庭認為，陳男撿球回送對手時，並非是在比賽當中，雙方球員不用快速跑位回擊，他自應注意回送路徑、方式、力道以及其他球員的位置，卻還是打到隊友眼睛，這已經超出羽球運動固有的風險範圍，屬於魯莽行為，過失甚明，最後不採信他的說詞，裁定應賠償4萬9485元較為適當，全案仍可上訴。