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社會 社會焦點 保障人權

「打乎你死！」砸爛酗酒兒左耳　老父騎車自首：我打死兒子了

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記者黃翊婷／綜合報導

雲林縣元長鄉79歲陳姓老翁日前持竹棍打死54歲兒子，事後自行騎車前往派出所自首，告知警方「我打死兒子了」。目前全案警方依殺人罪嫌偵辦中，至於詳細的死亡原因，仍有待進一步相驗釐清。

▲雲林縣元長鄉今（4）日下午發生一起父親失手大死兒子人倫悲劇，警方封鎖現場蒐證。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警方在死者旁邊找到沾有血跡的竹棍。（圖／記者蔡佩旻攝，下同）

據了解，死者是陳家長男，54歲未婚，曾任警職，20多年前離職返回元長鄉老家，至今一直無業，但對待長輩很孝順；陳父先前中風，他也在住家、醫院之間來回奔波照顧，後來才聘請看護照顧，雖然身體還算硬朗，卻有酗酒的狀況，讓家屬頗為頭痛，父子倆也時常因此發生口角。

4日中午父子兩人再起口角，陳父失手以竹棍打死兒子，回過神後發現鑄成大錯，趕緊騎機車前往附近派出所投案，告知「我打死兒子了」，再由警方通報119前往救護。警方到場時發現體型瘦弱的陳男以右側躺姿倒臥果園中，頸部與頭部右側有遭攻擊的明顯出血外傷，左側頭部受鈍器重擊嚴重撕裂傷及凹陷，左耳幾乎被打爛。

由於救護人員抵達時，陳男已經沒有生命徵象，明顯死亡，所以並未送醫搶救。根據《自由時報》報導，陳父是因為不滿體重不到40公斤的兒子長期酗酒，發生口角後，一氣之下推倒兒子，手持竹棍一邊狂打頭部一邊喊「打乎你死」，沒想到最後真的釀成憾事。

▲雲林縣元長鄉今（4）日下午發生一起父親失手大死兒子人倫悲劇，警方封鎖現場蒐證。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警方封鎖現場調查。

附近鄰居表示，陳家在鄰里間算起來是很好的一戶人家，死者是因為酗酒幾乎天天醉，父子間才會產生嫌隙，曾聽聞他之所以從警界離職，也是跟酗酒有關，約20年前返家後不曾就業，與務農的父親一起耕作，生活平順，如今卻發生這樣的事，大家都很驚訝。

不過，陳父是在警方未知案件之前自行投案，符合自首要件，到案之後也很懊悔，詳細的事發過程以及死因，仍有待檢方相驗之後才能釐清，全案目前則朝向殺人罪嫌偵辦當中。

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