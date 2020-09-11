弄丟女學生出國比賽書法　阿伯「自己重寫」奪獎…結局神展開

記者黃翊婷／新北報導

56歲周姓男子2019年間受託幫周姓女學生報名參加書法比賽，卻不小心弄丟作品，情急之下乾脆自己重寫一幅，哪知道出國比賽竟然獲獎，整起事件因此曝光。新北地院法官考量到周男已經公開道歉，也相當後悔，最終依偽造私文書罪判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

▲周男以女學生名義寄出書法作品參賽，結果意外獲獎。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關）

判決書中提到，經營書法工作室的周男受周姓女學生之託，幫忙報名參加2019年7月的「日本第71回全日學生書道展」，結果因為作品數量太多，不小心遺失女學生的參賽作品。

周男情急之下乾脆在家中自己重寫一幅，以周女的名義落款，再郵寄到日本參加比賽，哪知道竟然大受好評，甚至還得獎。周女接獲通知也很開心，前往日本領獎時才發現得獎作品根本不是她寫的，返台後氣得跑到新北市汐止警分局報案。

周男挨告之後也很懊悔，還在臉書PO文公開道歉。新北地院法官認為，周男因為一時不慎遺失參賽作品，卻沒有以正當方式解決，反而冒用他人名義偽造、參賽，考量到他已經道歉，家庭及經濟生活狀況貧寒，最終依偽造私文書罪判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。