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社會 社會焦點 保障人權

「開車前喝酒」見警蛇行狂飆10分鐘　20歲學生被逮一吹神展開

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記者黃翊婷／新北報導

20歲侯姓學生今年7月5日清晨5時許開車外出，因為違規跨越雙黃線加上騎車前有飲酒，竟然拒檢跑給警察追，一路蛇行、狂飆10分鐘，最後被逮並進行酒精濃度呼氣測試，結果根本沒有構成酒駕，反而是因為飆車被移送法辦。

▲▼警察臨檢,盤查,酒測臨檢,交通檢查,酒測勤務（圖／ETtoday資料照）

▲侯男開車高速狂飆想甩開攔查警員。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

判決書中提到，侯男當日清晨5時許開著租來的車子外出，行經新北市板橋區福德街與館前西路口時，因為違規跨越雙黃線被警員攔下，接著，他想到開車之前有喝過酒，害怕罪上加罪，因此拒絕受檢並加速逃逸。

為了甩開騎車的警員，侯男一路高速疾駛、蛇行、闖紅燈、變換車道或逆向，狂飆10分鐘後，才在重慶路某民宅前棄車逃逸，但最終還是被警員逮捕，經酒精濃度呼氣測試，結果測得呼氣所含酒精濃度達每公升0.07毫克。

侯男在酒駕的部分因為未達公共危險程度，所以沒有移送，但他無視其他用路人安全，在路上狂飆試圖甩開警員，客觀上極有可能造成其他用路人發生危險。

新北地院法官考量到侯男還是學生，犯後也已經坦承犯行，日前依妨害公眾往來安全罪判處3月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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