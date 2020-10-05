「不想去馬祖」役男砸27萬代驗免疫　槍手再幫兩人驗退秒被抓包

記者黃翊婷／綜合報導

張姓義務役役男為了躲避服役，以27萬元為代價聘請患有僵直性脊椎炎的林姓男子，請對方出面代為接受體檢，意圖藉此免除職役，後來被軍醫院發現有異，這才露餡，日前被台中地院法官依違反陸海空軍刑法，判處1年1月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲張男坦言不想把役期服完。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

判決書中提到，張男原本應該在2017年3月8日入伍服役，為期1年，他明知自己沒有罹患僵直性脊椎炎，仍在入伍前4日砸下27萬元，找來患有僵直性脊椎炎的林男，兩人談好之後，先由他前往軍醫院掛號，再把健保卡及檢查單交給林男，換取患病的診斷證明書。

張男取得診斷證明書後，隨即向陸軍馬祖防衛指揮部申請停役，陸軍司令部承辦公務員經過審查，誤信他真的患有僵直性脊椎炎，最終於同年6月10日獲准停役。不過，由於林男後來又幫兩名役男代驗，被軍醫院抓包是同一人，整起事件才因此曝光。

▲張男為了躲避服役，重金找來槍手代為體檢。（示意圖／記者李毓康攝，與本案當事人無關）

張男接受台中市憲兵隊詢問時供稱，「我第一次是2016年5月10日入伍，在關西新兵訓練中心，應該在2017年5月10日退伍，但是我找人代驗做假病歷，所以被新訓中心驗退，沒有服完兵役。因為我沒有去複檢，國防部徵召我第二次入伍，我在2017年3月8日再次入伍，兩次都是本來就沒有想要把役期服完。」

台中地院法官認為，張男身為我國國民，沒有任何足以停役的傷病，卻找來「槍手」代驗，躲避服役，顯然已經侵害兵役制度的公平性，危害軍隊戰力及國家安全，加上去年6月獲得緩起訴分，卻沒有依約支付公庫30萬元，因此不宜宣告緩刑，最終依陸海空軍刑法第37條第一項之意圖免除職役詐偽罪，判處有期徒刑1年1月，全案仍可上訴。