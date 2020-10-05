「我就還你！」館長嗆槍手最好一年出獄　曝中彈2小時真實心聲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

「館長」陳之漢中槍36天，昨日（4日）開設直播向粉絲報告傷勢復原的情況，回想中槍後等待開刀的2個小時，他坦言當下真的是度分如年，「痛到我都覺得乾脆把我敲暈算了」。而對於23歲的槍手，他隔空喊話希望判刑越短越好，最好關個一年就出來，「我們守法的人一定不會對你怎麼樣，幫你規劃人生嘛。」

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▲館長直播回憶中槍最煎熬的2小時。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

館長在直播中先談到身上的傷勢，他表示，目前上半身復原狀況很好，只是右手的食指、中指依舊沒什麼感覺，雖然進步到可以握拳，但握著東西手指沒有感覺，就是觸覺不明顯，至於腳還是不能用力踩地，如果壓力太大有可能會斷掉，醫生說至少要半年後才能練，不過他忍不了，「我沒有練，就好像在這世界上沒有活著的感覺」，所以希望大家不要學習這一點，受傷就好好休息。

館長接著提到，聽律師提起槍手在製作筆錄時，曾說出反正關十幾年就出來，到時也才30多歲、還算年輕，這段話讓他頗有感觸，「反正大家看，這個槍手會被判多久，我現在也是在等，越短越好，我希望你判越短越好，不要問我為什麼，我就還你。你越快出來越好，真的，在裡面我也看不到你，趕快出來我們喝茶聊天，很多人等著你回來，幫你慶祝，我們守法的人一定不會對你怎麼樣，幫你規劃人生嘛！最好是關個一年就出來。」

▲館長中槍17日就開始重訓，如今上半身復原狀況良好。（圖／翻攝自館長臉書）

除了隔空向槍手喊話之外，館長也聊到中槍之後在急診室等待手術的那2個小時，他形容那2個小時就像是過了一輩子，腳的骨頭下面碎光、上面裂開，當時真的是痛到想被敲暈，什麼佛心都沒了，「我不是菩薩，誰不想報復，當你受到這樣的痛苦」，全身出力在忍痛，憋到臉都紅了、全身出汗，每分每秒可以說是度分如年，痛到只想殺了對方，「如果人在我面前，我一刀一刀割，真的是痛到沒有什麼佛心，憑良心講話，我一定把你碎屍萬段。」

不過，館長強調上述那些話只是當時心中最直接的想法，不可能真的付出行動，畢竟他是守法的老百姓，所以也希望政府可以注意一下守法人民的權益，首先目前的法律無法給人民確切的保障，其次是廢死、減低刑期會讓很多有心人士鑽漏洞，每一個人的生命都很可貴，不應該受到這樣不公平的對待，「做壞事很簡單，辛苦上班很不簡單，但是社會法律都保護不到我們。」