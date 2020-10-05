軍系前國代嗆陳廷寵可恥　狂飆3分鐘「沒台灣，中華民國早跳海」

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記者黃翊婷／綜合報導

前陸軍總司令陳廷寵在上月29日舉辦的「陸軍軍官學校在台復校70周年慶祝大會」上，喊出「我是中國人，是驕傲的象徵」，掀起各界議論。軍系前國代黃澎孝隔日隨即在政論節目上痛罵陳廷寵可恥，「我告訴你，沒有台灣，中華民國有什麼用啊，中華民國早就到海裡去了！」

黃澎孝在《鄭知道了》節目上狂嗆陳廷寵長達3分鐘，他認為，陳吃台灣米、炸台灣鍋，卻還稱中國人是驕傲的象徵，根本就是在藐視台灣人，「你在華東台商子女學校看不看得到中華民國國旗？有沒有唱國歌？」居然還罵依據中華民國憲法選出來的總統蔡英文無知無智，「就是有這樣的上將，所以才會有吳斯懷這樣的中將，最後才會有歐陽娜娜這種女孩子。」

▲陳廷寵。（圖／翻攝華東台商子女學校官網）

「我母親就講還好有台灣，不然的話，我們討飯都沒有路。我告訴你，沒有台灣，中華民國有什麼用啊，中華民國早就到海裡去了，跳海南島去了！」黃澎孝激動表示，2000年時藝人張惠妹在陳水扁的就職典禮上代表唱國歌，結果被大陸封殺好幾年，「在台灣唱中華民國國歌，中共都要封殺，她（歐陽娜娜）現在去唱《我的祖國》，我們大家講一講她，還怎麼樣？」

黃澎孝呼籲不要搞兩套標準，「真的要珍惜台灣，真的還好有台灣，才有你陳廷寵這一輩子的榮華富貴」，否則陳沒有打過什麼仗、沒有立過什麼戰功，對台灣國防也沒有什麼特殊建設，卻曾當到陸軍總司令，每個月月領超過20萬，還要到大陸去賺錢、辦學校，「你等於是賣了台灣上將的面子，賣了黃埔的骨氣，換你的個人的利益，你還光榮對不對？真的是可恥、可惡。」