　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒後搭肩女同事「手往下滑」　19歲男摸一把慘賠6萬元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／新北報導

19歲男子阿偉（化名）今年1月6日晚上7時許趁指導女同事工作時偷摸下體，3天後相約一起去唱KTV，又趁搭肩的時候襲胸，雖然他辯稱當時喝醉了、什麼都不記得，但並未獲得法官採信，最終被依違反性騷擾防治法判處拘役60日，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

▲抓胸,襲胸,揉奶,性騷擾,猥褻,變態示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲阿偉頻頻騷擾女同事。（示意圖／記者鄺郁庭攝，與本案當事人無關）

判決書中提到，阿偉第一次伸出鹹豬手是在今年1月6日晚上，得逞之後見女方沒有張揚，隔日又在相同地點，假裝要指導怎麼按摩，再次伸手偷摸下體；連續兩次得手之後，他在同月9日深夜11時許與同事們前往KTV聚會，先是假裝以手搭肩，接著「往下滑」襲胸，第三次性騷擾得逞。

受害女子一個月內遭亂摸3次，氣得親自前往警局報案。阿偉到案後矢口否認犯行並辯稱，「我當時喝醉了，不記得發生何事，也許當時真的想碰觸她的肩膀，但我不記得碰觸到她哪裡，也不記得碰觸到什麼程度。」

新北地院法官認為，阿偉在未經同意下以手鉤住女同事的肩膀，甚至毛手毛腳，顯然欠缺尊重他人對身體自主權利的觀念，加上在KTV伸出鹹豬手時被其他人撞見，罪證確鑿，考量到他還年輕、沒有前科，最終依3次違反性騷擾防治法判處拘役60日，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

● 飲酒過量，有礙健康

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
林書豪決定離開中國哭了！　北京首鋼回應了
家人被水沖走　搜救員氣炸曝盧妻生還喊「車100多萬先拖上岸」
快訊／林榮德也不去海峽論壇了　「配合國民黨的政策」
花博公園遛狗　貴賓狗慘遭「未繫繩比特犬」當場咬死
女星家中煮飯「下半身只穿內褲」　白上衣超透明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒駕逆向撞一家三口「女兒嗅味覺喪失」　無照男兩度落跑下場出爐

心臟病童跑2圈操場成植物人…國賠362萬　父母：還在長大卻醒不來

武界壩放水2大疑點追關鍵16分鐘！　檢方一查「中控室沒監視器」

偷電動腳踏車電池警找上門　阿北「整顆歸還」辯：帶回家研究

台中大里「醉男爬電桿」！驚悚攀5m高　懸空10分鐘體力不支被救下

快訊／台南台86線「油槽車翻覆」橫躺路中　駕駛受困搶救中

４樓房內窗前玩耍...１歲兒隔天墜防火巷亡！母見最後身影淚崩

台北港外海500噸工程船大火！海巡新北艦射水柱滅火救出3人

導遊目擊洩洪急打電話！武界壩：處理中...秒掛　無廣播添4冤魂　

參與武界壩救難！他曝生還者喊「車100多萬」…氣炸：一句謝謝都沒

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

「路邊等停車格」被檢舉吃罰單！　她無奈PO文：不這樣等要怎停？

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

偷電動腳踏車電池警找上門　阿北「整顆歸還」辯：帶回家研究

台中大里「醉男爬電桿」！驚悚攀5m高　懸空10分鐘體力不支被救下

快訊／台南台86線「油槽車翻覆」橫躺路中　駕駛受困搶救中

４樓房內窗前玩耍...１歲兒隔天墜防火巷亡！母見最後身影淚崩

台北港外海500噸工程船大火！海巡新北艦射水柱滅火救出3人

導遊目擊洩洪急打電話！武界壩：處理中...秒掛　無廣播添4冤魂　

參與武界壩救難！他曝生還者喊「車100多萬」…氣炸：一句謝謝都沒

土城貨車駛過「車尾狂噴白煙」！轎車穿霧駛出　機車騎士看傻

桃園女駕駛左轉與機車相撞　騎士噴飛捷運工地全身擦挫傷

下體磨蹭+猛盯胸部　女搭台鐵遇「護目鏡噁男」蒐證PO網

吳克群首曝兒時恐怖回憶　二度走過鬼門關前...還親見好友險喪命！

內馬爾因種族歧視暴怒　馬賽副隊長再把他頭像P圖在狗身上惡搞

偷電動腳踏車電池警找上門　阿北「整顆歸還」辯：帶回家研究

勞動部「2020國家技能週」開跑倒數！三大展示區邀民眾參與　送紀念小物

台中大里「醉男爬電桿」！驚悚攀5m高　懸空10分鐘體力不支被救下

金曲31／王若琳跳脫「包裝」首叩關歌后：我相信我想做的是應該做的！

北京首鋼官宣「林書豪希望回到NBA」　發聲明道別：永遠一家人

渴望「藤真」詹皇出現？ 世界和平：希望LBJ球員兼教練

夢幻漸層掀打卡潮！迷客夏打造「繽紛水果氣泡飲」　還放了綠茶凍

憂美豬瘦肉精傷身！最毒部位、加工品曝...專家：一天5kg才超量

社會熱門新聞

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

快訊／武界壩4失聯搜救員找到了！

即／太陽花流血驅離　馬英九挨告殺人未遂結果曝

武界壩露營妻兒雙亡向台電提國賠？生還者：現在不方便

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

武界壩4死　倖存女緊急關閉臉書

遭控共諜！前國會助理病逝台大醫院

堅持河邊露營不聽勸...水庫洩洪釀13死

心臟病童跑操場變植物人　國賠362萬

廣達香少東爆賣「問題口罩」　低價銷軍醫院10年

台南大貨車沒禮讓機車騎士慘死身影曝光！

驚悚影片曝！台南大貨車轉彎沒禮讓…機車騎士慘死

30越南客跳海偷渡台灣！19男女墾丁上岸　海巡查緝中

更多熱門

相關新聞

Uber司機免費載　熟女慘遭硬上

Uber司機免費載　熟女慘遭硬上

美國加州一名女子9日凌晨出門上班，但在搭上優步（Uber）之後，她便發現男司機舉動怪異，不但猛問她的性生活，甚至關閉Uber應用程式。沒想到，他隨後開始亂開車，直接駛入暗巷內，鎖脖壓制且企圖性侵該名女子，所幸當時有人聽到她的呼救聲，趕來救她。

弄丟女學生比賽書法　阿伯重寫奪獎

弄丟女學生比賽書法　阿伯重寫奪獎

違規左轉還落跑　騎士：我當過警察

違規左轉還落跑　騎士：我當過警察

色店長熊抱2女店員　及時和解撤告

色店長熊抱2女店員　及時和解撤告

色男在車站「兩度摸臀」　免坐牢代價出爐

色男在車站「兩度摸臀」　免坐牢代價出爐

關鍵字：

新北地院性騷擾

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

2天縱慾7次爆紅！25歲電競選手施暴「女友手腳全廢」

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

快訊／武界壩4失聯搜救員找到了！

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

廁所沒開窗「潮濕不通風」！網推1設備比窗戶讚

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面