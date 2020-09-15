酒後搭肩女同事「手往下滑」　19歲男摸一把慘賠6萬元

記者黃翊婷／新北報導

19歲男子阿偉（化名）今年1月6日晚上7時許趁指導女同事工作時偷摸下體，3天後相約一起去唱KTV，又趁搭肩的時候襲胸，雖然他辯稱當時喝醉了、什麼都不記得，但並未獲得法官採信，最終被依違反性騷擾防治法判處拘役60日，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

▲阿偉頻頻騷擾女同事。（示意圖／記者鄺郁庭攝，與本案當事人無關）

判決書中提到，阿偉第一次伸出鹹豬手是在今年1月6日晚上，得逞之後見女方沒有張揚，隔日又在相同地點，假裝要指導怎麼按摩，再次伸手偷摸下體；連續兩次得手之後，他在同月9日深夜11時許與同事們前往KTV聚會，先是假裝以手搭肩，接著「往下滑」襲胸，第三次性騷擾得逞。

受害女子一個月內遭亂摸3次，氣得親自前往警局報案。阿偉到案後矢口否認犯行並辯稱，「我當時喝醉了，不記得發生何事，也許當時真的想碰觸她的肩膀，但我不記得碰觸到她哪裡，也不記得碰觸到什麼程度。」

新北地院法官認為，阿偉在未經同意下以手鉤住女同事的肩膀，甚至毛手毛腳，顯然欠缺尊重他人對身體自主權利的觀念，加上在KTV伸出鹹豬手時被其他人撞見，罪證確鑿，考量到他還年輕、沒有前科，最終依3次違反性騷擾防治法判處拘役60日，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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