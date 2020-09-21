右轉撞傷輪椅女罰6000元＋吊照　運將一聽崩潰：我只剩3年能開車

記者黃翊婷／新北報導

67歲的蔡姓計程車司機去年2月5日晚間9時許開車行經新北市某路段，右轉時不慎撞傷乘坐電動輪椅的陳姓女子，被裁處罰鍰6000元、吊銷駕照且3年內不得考領，事後急得向法院提出行政訴訟，希望法官看在他只剩3年可以開車的份上，網開一面，但最後還是被駁回。

▲蔡男希望法官網開一面，讓他繼續開計程車維生。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

判決書中提到，蔡男撞傷陳女之後，雖然有暫停下車檢查，卻沒有依照規定處置，反而立即開車逃逸。慈福派出所警員獲報進行調查，很快就從監視器畫面中鎖定肇事駕駛，並依法開單舉發，裁處罰鍰6000元、吊銷駕照且3年內不得考領。

雖然這起案件刑事簡易判決判處有期徒刑6月，緩刑2年，但蔡男還是不服，隨即提出行政訴訟。他表示，車禍發生後有下車檢查，確定只是輕微摩擦，人車平安，「我還有拿連絡電話給她，不是有意要逃，只是我對法律不懂以及認知不同，所以才採取不對的方法處理，我很後悔當時沒有叫警察來處理。」

接著，蔡男向法官求情，他今年已經67歲，離婚後沒有房產、沒有存款，只靠開計程車維生，如果沒有辦法繼續開車，生活將會陷入困頓，「我只剩3年能開車的時間，請留條生路、網開一面，讓我繼續開車維持生活，無限感恩。」

▲坐輪椅的陳婦遭撞傷左臂。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

然而新北市政府交通事件裁決處依據現場監視器畫面來看，發現蔡男事後的確有下車檢查，但看完就上車離開，並未與陳女互動或留下連絡電話，這部分顯然與他的說詞不同；另外，縱使是不懂法律的人，發生車禍之後應該留在現場等待警方到場，這已經是普遍的常識，他領有合法駕照，應該也懂這個道理才是。

新北地院法官也認同新北市政府交通事件裁決處的說詞，並表示，蔡男雖然需要靠駕駛計程車維生，但這並不影響原處分的合法性，也沒有違反比例原則，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。