臉書找打掃阿姨…「金條+勞力士錶」全遭竊！苦主寬限5天還被晃點

▲原PO透過臉書社團找來清潔阿姨打掃，不料卻引狼入室，家中金條、勞力士金錶全數遭竊。（示意圖／Unsplash）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名女網友在臉書社團「我是永和人」PO文，表示自己日前透過平台留言推薦找來陳姓打掃阿姨，不料卻是引狼入室的開始，陳女趁著家人不注意，潛入更衣室內偷走黃金、與過世母親留下的勞力士金錶，還將物品私自變賣；起初原PO還願意給予自新機會，只要求陳女歸還金錶，而變賣黃金的價錢則允許分期歸還，豈料到了約定時間，陳女卻一再藉故拖延，氣得原PO最後只好報警處理。

原PO表示，陳女相當狡猾，會利用臉書假帳號到各大留言板下推薦自己，當時她不疑有他，透過名片上的電話聯繫陳女到家中打掃，豈料陳女卻趁著先生在客廳時悄悄潛入更衣室，將貴重的金條、勞力士金錶竊走，整個過程全都被監視器拍下。

當下原PO發現家中貴重物品遭竊相當憤怒，且該支金錶還是過世母親留下的遺物，但原PO仍心存良善，給予陳女自新機會，並透過LINE告知陳女，原本先生要到警局備案，但她實在不想把事鬧大，只要將金錶歸還，而遭變賣12.5萬元的金條款項則可簽下借據分期付款，如此雙方便可不驚動警方，私下和解。

起初陳女也應允原PO條件，但雙方相約還錶、簽立借據時間卻一再拖延，陳女還藉故母親過世、處理喪葬事宜為由避不見面，2人見面時間一改再改，原PO也從9月29日等到昨（3）日，且陳女最後還坦承其實金錶早已變賣，換得6萬元。最終原PO忍無可忍，決定在臉書社團PO出陳女惡行，並將監視器移交警方處理。

事後陳女在臉書社團中看到PO文，竟還厚臉皮打電話表示「我還要工作」，要求將貼文刪除，令原PO相當傻眼。中和警方也表示，目前該起竊案已經受理，後續也將通知涉案的陳女到案說明，訊後將依竊盜罪嫌函送偵辦。