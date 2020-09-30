60人民權橋下烤肉趴留滿地垃圾　「炭火還在燒」就閃人！網肉搜灌爆

▲烤爐上的炭火還未被熄滅。（圖／翻攝自PTT）



記者崔子柔／綜合報導

中秋將至，不少人會趁著假期烤肉過節。近日有民眾發現，某業者舉辦50至60人的烤肉趴，但結束後未將垃圾清理，甚至連炭火都還在燒，網友一見文章就肉搜到該業者粉專灌爆，業者也在隔日發文道歉，並回到現場清潔，捐款8000元給台灣環境保護聯盟表示誠意。

原PO在PTT發文表示，27日傍晚約5點左右，聚集50至60個年輕人在台北民權橋下觀山河濱公園烤肉，也掛上寫有業者資訊的紅布條，到了晚間10點離開，卻未將他們製造的垃圾帶走，包括約10箱左右的酒瓶，還有免洗餐具、烤肉爐，甚至連爐上的炭火都還在燃燒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）



原PO在現場等了近半小時都沒見到有人回來收，才決定發文，希望找出該業者並提醒他們回來清理。

▲▼現場留下滿地垃圾。（圖／翻攝自PTT）



文章一出，網友馬上肉搜出該業者臉書專業，並灌爆留言要他們回去清潔。業者28日就發文表示，「我們做了一個最壞的示範，忘記了最基本對環境的愛護，我們都非常慚愧也非常抱歉讓大家失望」，指出隔天就回到烤肉地點清理並刷洗地板，保證不會再發生類似事件，以8000元捐款作為警惕。

▲業者透過粉專發文道歉。（圖／翻攝自PTT）



業者的道歉文仍不被網友諒解，質疑他們回去清理時，早就被清潔人員整理過了。業者也再度回應，「再次跟各位社會大眾及朋友致歉，今早已跟觀山河濱公園承包清潔的林老闆連絡上，也已當面致歉致謝，因為自己的疏失造成最大的困擾，實在萬分抱歉！目前也已收到政府單位裁罰通知，我們一定全權負責。」