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環球購物40間新櫃進駐！週年慶史上最高18%回饋、人氣水豚君助攻

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▲環球購物 。（圖／百貨提供）

▲Global Mall環球購物中心首波週年慶由北部五家店新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9先開跑 。（圖／百貨提供）

記者鮑璿安／台北報導

Global Mall環球購物中心即將在10月8日迎來首波週年慶，今（30日）公開優惠內容，除了是史上最高的18%回饋，會員全館消費滿5,000元，即送500元電子禮券，預計週年慶帶動整體業績成長5%。再加上全台各店改裝，會有40間新櫃入駐，包括喵星人坐鎮的「貓樂貓咖啡」及全新型態「22:02火鍋。樂活」，都是本次週年慶亮點。

Global Mall首波週年慶將在10月8日至11月1日舉行，由北部五家店新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9先開跑，由於今年正值誕生15週年，所以回饋也是史上最多，高達18%，新北中和、桃園A8會員於10月8日至10月21日，會員於全館消費滿5,000元，即送500元電子禮券；而車站型三店板橋車站、南港車站、林口A9，刷百貨2聯名卡當日單店累計消費滿3,000元送200元電子商品禮券。

▲環球購物 。（圖／百貨提供）

▲Global Mall找來同樣15歲的「水豚君」為獨家聯名來店禮 。（圖／百貨提供）

除了基本的滿千送百回饋，Global Mall這次找來同樣15歲的「水豚君」為獨家聯名來店禮，包括毛毯、浴巾、折疊傘、保溫杯等周邊商品，搶下大人小孩商機。為全力搶攻週年慶，Global Mall9至10月預計有40家新櫃進駐，中和引進高達20個休閒服飾，更有貓奴必打卡的「貓樂貓咖啡」及全新型態「22:02火鍋。樂活」以市集方式呈現；桃園A8則有華泰大飯店旗下全新品牌「華漾DimSum港式飲茶」首店登場，還有韓國年糕火鍋吃到飽「兩餐」陸續接棒，滿足消費者各種需求。

▲環球購物 。（圖／百貨提供）

▲桃園A8有華泰大飯店旗下全新品牌「華漾DimSum港式飲茶」首店登場 。（圖／百貨提供）

進入後疫情時代，環球購物中心表示，今年1月至9月業績都是持平，板橋店約在母親節前後就有回升跡象，並且這兩個月板橋、南港都已進入雙位數成長，所以對於此次週年慶相當有信心，今年週年慶檔期整體業績預計成長5%。

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