黑道太子爺落魄！昔經營大型理容KTV　今超商偷酒竊口香糖

▲有「黑幫太子爺」之稱的男子池勁緯，連涉多起竊案。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

有「黑道太子爺」稱號的池姓男子於4月間，潛入北市中山區當鋪偷走11萬餘元，5月時又在新光三越站前店，偷走「今生金飾」櫃位約500萬的飾品，變賣約50萬元。不僅如此，他偷的東西小到連便利商店口香糖也不放過，犯下多起偷竊案，近日經新北地院審理後，依竊盜罪判他有期徒刑9月、得易科罰金27萬。可上訴。

據瞭解，39歲的池勁緯，父親早年混跡江湖，人稱「天槓義」，個性豪爽敢打敢殺，據傳「天槓義」因40多歲才得此獨子，因此相當疼愛，從小孩出社會就不斷拜託各路兄弟照顧，甚至身家豐厚的池父斥資數千萬元，在30多年前台北市南京東路、和平西路分別開設大型理容按摩KTV讓獨子經營，未料兒子因誤交損友、染上毒癮，在敗光父親事業後，改以偷竊、強盜維生。

這回遭判刑，因他今年1月18日先是在新北板橋頂好超市偷走價值3千多元的威士忌禮盒，2月7日又到全家便利商店偷走紅帽子禮盒，小到口香糖1條都不放過，2月27日又連偷了2間全家便利商店的包裹。

池男遭逮後，他將偷竊的威士忌與紅帽子禮盒無法交還出來，至於兩件包裹他拆開後發現內容物沒什麼價值物品即丟棄。法官審理認為，池男多次犯罪，任意竊取他人財物，被逮後有坦承犯行，但尚未和店家達成和解，因此判他有期徒刑9個月，得易科罰金27萬，可上訴。

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