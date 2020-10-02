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陳致中回台南過節　臉書秀與「陳水扁＋吳淑珍＋陳幸妤」中秋團聚

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▲陳致中與陳水扁、吳淑珍、陳幸妤在台南一起過中秋節。（圖／翻攝自Facebook／陳致中）

▲陳致中與陳水扁、吳淑珍、陳幸妤在台南一起過中秋節。（圖／翻攝自Facebook／陳致中）

記者蘇晏男／台北報導

中秋佳節人團圓，民進黨高雄市議員陳致中2日在臉書透露，他趁連假返回台南陪爸媽過節，且他也上傳前總統陳水扁、前第一夫人吳淑珍及姊姊陳幸妤同框照片。

陳致中在臉書表示，「中秋連假當然要陪爸媽吃飯聊天」，並強調，平安就是福、簡單就是好，身體健康，「台南高雄跑」。根據陳致中上傳的照片，可看到吳淑珍身穿紅色上衣，獨自坐著輪椅在一旁，而陳水扁則與陳幸妤、陳致中坐在沙發上，似乎在與人聊天。

另外，由於台北市1日舉辦設市百年活動，邀請歷屆台北市長出席交流，其中陳水扁也特地北上參與，並與前總統馬英九歷史性同台。

陳水扁當時在座談中提到，在場4位民選院轄市台北市長，只有他只做一任，其他3位都連任，「代表阿扁做得不夠好，所以覺得非常慚愧」。不過，當年的老議長陳健治告訴他，「不是阿扁做不好，不用覺得慚愧，那是上天要阿扁提前做總統。」

▼前總統陳水扁1日出席「台北設市百年交流分享」活動。（資料照／記者林敬旻攝）

▲前總統陳水扁1日出席「台北設市百年交流分享」活動。（資料照／記者林敬旻攝）

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