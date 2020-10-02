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陳水扁慚愧只當1任市長　老議長安慰「上天要提早讓阿扁當總統」

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記者蔡文鈴／台北報導

台北市1日舉辦設市百年活動，邀請歷屆台北市長出席交流，兩位前任總統陳水扁、馬英九歷史性的同台，備受關注。陳水扁在座談中提到，自己是所有歷任市長中沒有連任的，代表作得不夠好「很慚愧」，不過，當年的老議長陳健治則告訴他，「那是上天要提早讓阿扁當總統」。

陳水扁2日在臉書發文表示，非常高興接受台北市長柯文哲的邀請，出席「台北設市百年交流分享」活動。

陳水扁表示，「不管怎麼樣的政黨，顏色，我們都在為台北市政打拚」，非常難得的，不管過去發生什麼事情，都能夠放下，在中秋佳節，月圓人圓，大家一起團圓，歷任市長、議長大家來大團圓，「我比誰都高興」。

陳水扁說，想到市長，大家可以坐下來，為什麼朝野沒辦法坐下來？兩岸更没辦法坐下來？大家坐下來就是好事。百年盛會，只是一個起點。接下來，盼望能夠看到朝野和解，更能夠看到兩岸和解，而坐在一旁的馬前總統也點頭附和。

當時，陳水扁提到，在場4位民選院轄市台北市長，只有阿扁只做一任，其他3位都連任，「代表阿扁做得不夠好，所以覺得非常慚愧」。不過，當年的老議長陳健治告訴他，「不是阿扁做不好，不用覺得慚愧，那是上天要阿扁提前做總統。」

▲前總統陳水扁出席「臺北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統陳水扁出席「台北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九出席「臺北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九出席「台北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

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