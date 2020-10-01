同框馬郝柯　陳水扁「我比誰都高興」：希望看到朝野、兩岸和解

<br>

記者袁茵／台北報導

台北市今年為設市100年，北市府1日舉辦設市百年交流分享活動，其中前市長陳水扁、馬英九與台北市長柯文哲的3人互動，備受外界高度關注。陳水扁表示，感謝柯文哲促成這場盛會，這只是一個起點，希望接下來能看到朝野和解、兩岸和解。

陳水扁在交流會中先是祝福在座所有人中秋節快樂、台北市設市100年快樂，隨後提及在場4位民選台北市長中，僅只有他自己做一任，馬英九、郝龍斌、柯文哲都連任，「代表我做的不夠好，所以我覺得非常慚愧，但也非常欣慰能收到柯文哲的邀請，沒有缺席今天這場盛會。」

▲前總統陳水扁出席「台北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝，下同）

陳水扁認為，不論是什麼政黨色彩，大家都在為台北市打拼，今天非常難得，大家不論過去發生任何事情都能放下，在中秋佳節月圓人圓大家一起團圓，「我比誰都高興。」

陳水扁表示，市長大家都可以坐下來，那為什麼朝野無法坐下來？兩岸更無法坐下來？不論是喝茶聊心或是交流互動，他認為大家能齊聚一堂坐下來就是好事，柯文哲的用心與表現來促成這場盛會，「這只是一個起點」，希望接下來可以看到朝野和解、兩岸和解。

值得一提的是，當交流會結束後，陳水扁主動找馬英九握手、攀談，對方則點頭致意。隨後陳水扁因為要趕回台南，所以先離席、未合拍照片。

其他人也看了這些新聞...

► 別想打混！教召將改1年1訓14天 林為洲加碼討論重啟徵兵制

► 缺戰力！後備軍官缺員破6成、士官4成 義務役預官停考斷來源



更多相關新聞...

► 遭酸「為何不簽下去」 徐巧芯嗆爆林靜儀：我談的是義務役！

► 網熱議「若開戰替代役要幹嘛？」 役政署回應了

►振興一下我們的美麗