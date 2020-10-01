陳水扁提台北市長只做1任「很慚愧」　主動找馬英九握手

記者袁茵／台北報導

台北市今年為設市100年，北市府1日舉辦設市百年交流分享活動，其中前市長陳水扁、馬英九與台北市長柯文哲的3人互動，備受外界高度關注。陳水扁在會中提及，自己是在場4位民選市長中唯一一位沒連任的，「我覺得非常慚愧。」只見馬英九聽聞後神情嚴肅；不過會後陳水扁也主動與馬英九握手攀談，對方則點頭致意。

▲郝龍斌、陳水扁、吳伯雄出席「臺北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

陳水扁在交流會中先是祝福在座所有人中秋節快樂、台北市設市100年快樂，隨後提及在場4位民選台北市長中，僅只有他自己做一任，馬英九、郝龍斌、柯文哲都連任，「代表我做的不夠好，所以我覺得非常慚愧，但也非常欣慰能收到柯文哲的邀請，沒有缺席今天這場盛會。」

▲前總統馬英九出席「台北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

由於陳水扁沒能連任，就是因為在1998年輸給馬英九，因此坐在距離陳水扁隔了3個位子的馬英九表情嚴肅。到了馬英九致詞時，他提醒大家不要誤以為北市建市前沒有建設，其實對台北市有貢獻的第一個人就是沈葆楨，如果沒有沈葆楨遷府城，今天的會議可能要在台南舉辦。

馬英九表示，第二個有貢獻的就是劉銘傳，花了近6年建設台灣，改善了台灣的財政，因此對劉銘傳欽佩的不得了；加上當初劉銘傳打贏法國，如果沒有沈葆楨，台北不可能變府城，如果沒劉銘傳，到現在大家可能都還在講法文。至於自己的政績，由於司儀已經講完了，「所以就不需要自己講了。」

值得一提的是，陳水扁在交流會結束後，主動找馬英九握手、攀談，對方則點頭致意。隨後陳水扁因為要趕回台南，所以先離席、沒有一同拍大合照。

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