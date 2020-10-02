雲林虎尾起街百歲祭　復刻鳥居回憶百年繁華

▲虎尾起街百歲祭活動除了慶生橋段邀請地方耆老，切天長餅意表祝福以外，還有台語文朗誦及虎尾生日歌曲的演出。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

2020年10月1日是虎尾百歲生日的重要日子，虎尾鎮中山路虎珍堂菓寮店旁的小路就是過往的安慶圳，由民間及地方串聯舉辦「虎尾起街甜百年百歲祭」活動，復刻一座鳥居，讓民眾掛上祈福絲帶、穿浴衣走街、逛兩棵樹市集，復刻虎尾百年的繁華。

雲林縣虎尾鎮在1920年地方自治，以虎尾溪之名命名此地為「虎尾」，虎尾建鎮的時候，五間厝神社是城鎮上重要的意象，隨著虎尾郡役所的設立，經濟中心的虎尾糖廠與行政中心的虎尾郡役所在中山上連成一線，也是虎尾街上第一條商店街，至今虎尾設郡已滿百年，虎尾第一條街的中山路也發展百年。

▲「虎尾起街甜百年百歲祭」活動，復刻一座鳥居，讓民眾掛上祈福絲帶、穿浴衣走街、逛兩棵樹市集，復刻虎尾百年的繁華。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣長張麗善表示，「百歲祭」由虎珍堂號召大家齊聚一堂，串起地方史學界翹楚楊彥騏、地方學界國立虎尾科技大學社會責任實踐中心、地方文化人文化保溫瓶工作室、可遊文化股份有限公司、雲林記憶COOL、森樹下整合設計有限公司、自然生活工坊等，共同串聯舉辦，特別具有意義。徐了虎尾鎮民外，也希望更多的鄉親加入由主辦單位精心策劃的活動，一起為這個古老的虎尾鎮慶生與歡唱。



虎尾起街百歲祭活動除了慶生橋段邀請地方耆老，切天長餅意表祝福以外，還有台語文朗誦及虎尾生日歌曲的演出，為了妝點現已被覆蓋的安慶圳，復刻一座鳥居，可以掛上祈福絲帶、穿浴衣走街、逛兩棵樹市集，別具懷舊及日本風情。而參與募資的民眾也可獲得虎尾百歲紀念餅「糖都禮盒」、百歲紀念款街景明信片、祈福絲帶及限定走街小旅行。

▲「虎尾起街甜百年百歲祭」活動，復刻一座鳥居，讓民眾掛上祈福絲帶、穿浴衣走街、逛兩棵樹市集，復刻虎尾百年的繁華。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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