台電雲林區處致贈慰問金　助海村困窘家庭過中秋

▲秉持「關懷」的經營理念，台電雲林區營業處以實際行動關懷弱勢，中秋慰問關懷行動，由業務副處長呂宜芸（右一）率領經理及在地服務所所長，致贈慰問金並表達關懷與鼓勵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

秉持「關懷」的經營理念，台電雲林區營業處以實際行動關懷弱勢，用心關注社會公益，今年以來，在母親節、父親節、中元普渡等時機，多次捐贈物資予社福機構等多個團體，值此中秋佳節前夕，再次發揮愛心，致贈慰問金予生活困窘的清寒家庭，希望有助紓緩經濟壓力並能暖度中秋佳節。

中秋慰問關懷行動，由業務副處長呂宜芸率領經理及在地服務所所長，代表台電雲林區處拜訪四湖、水林、褒忠、大埤鄉等7戶弱勢家庭，致贈共6萬5千元的慰問金並表達關懷與鼓勵，受贈對象有獨居貧病老人、隔代辛苦養育孫兒的祖母、失業又要照顧生病家人等困頓弱勢家庭。

居住水林的張阿嬤與四湖的蔡阿嬤都年事已高，但需要獨自撫養年幼孫兒，而褒忠鄉的陳阿嬤與弟弟相依為命皆體弱多病、另四湖鄉的吳先生則是獨居又疾病纏身無法工作，四湖鄉蘇國瓏鄉長、水林鄉吳芙蓉鄉民代表、褒忠鄉張文邦村長等人都對台電雲林區處的愛心表達感謝，對於台電平日提供穩定的電力服務，又能與地方緊密互動和關懷弱勢，給予高度肯定。

四湖鄉崙北村張村長表示，偏鄉老年人口多，經濟來源多靠剝蒜頭或剖牡蠣賺取微薄工資，如若加上家庭環境遭逢變故或疾病纏身，生活均是陷入困境，台電雲林區處的慰問金像是及時雨，提供了莫大幫助。

台電雲林區處處長顏錦義表示，台電公司平日肩負穩定供電責任，努力提供優質用戶服務，也希望藉由持續的關懷行動，傳遞愛心，溫暖社會，讓電力與愛心都能傳送到需要的地方；尤其在新冠肺炎疫情嚴峻下，經濟受到影響，弱勢家庭更是雪上加霜，所以將有限的慰問金給予最需要的家庭，發揮雪中送炭的效果。

業務副處長呂宜芸指出，台電的服務深入各鄉鎮，與在地關係緊密，得知鄉親有亟待救助的情形，秉持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，對有急難救助之需的家庭捐助慰問金，希望能盡棉薄之力，讓這些弱勢家庭感受社會的溫暖，紓解一點經濟壓力，也希望藉由台電雲林區處的愛心拋磚引玉，能號召社會更多的愛心與善心，讓溫暖與祥和的正向能量散播每個角落。

▲秉持「關懷」的經營理念，台電雲林區營業處以實際行動關懷弱勢，中秋慰問關懷行動，由業務副處長呂宜芸率領經理及在地服務所所長，致贈慰問金並表達關懷與鼓勵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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