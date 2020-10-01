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疑拜拜不慎！西螺民宅神明廳起火...屋主遭嗆倒「共生面罩」護命

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮中午發生一起火警，雲林縣消防局獲報指出，光復西路一處連棟建築，3樓冒冒出濃煙煙火警，消防局派遣西螺、莿桐、二崙、崙背分隊、第二大隊10車17人前往搶救，於現場3樓救出嗆傷的曾姓屋主，因建築物內推機雜物燃燒，警消盡全力布水線搶救。

▲西螺鎮光復西路一處連棟建築，3樓冒出濃煙火警，警消極力佈水線搶救。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮光復西路一處連棟建築，3樓冒出濃煙火警，警消極力佈水線搶救。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮光復西路一戶民宅建築為三層樓連棟建築，中午約12點半三樓神明廳突然冒出濃煙，附近鄰居見狀趕進進屋內叫在一樓看電視的女屋主，女屋主隨即上2樓通知午睡中的曾姓丈夫，曾姓屋主起身後上三樓查看，未料濃煙猛烈遭嗆傷倒臥，所幸消防人員適時趕到使用「共生面罩」迅速將83歲的曾姓屋主救出，送往醫院救治。

▲西螺鎮光復西路一處連棟建築，3樓冒出濃煙火警，警消極力佈水線搶救。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲建築物三樓是神明廳，因今日中秋節所以在約11點多有燒香拜拜。（圖／記者蔡佩旻攝）

曾姓屋主被救出意識清醒所幸僅受輕微嗆傷，由救護人員送往雲林基督教醫院救治，女屋主曾老太太驚魂未定表示，三樓是神明廳，因為今天中秋節所以在約11點多有燒香拜拜，至於為何會突然起火也不知情。曾老太太說，兩棟建築物的三樓是相通連接，除了神明廳外其他空間有放置雜物當倉庫用，沒有臥室。

疑似屋中雜物堆積造成延燒，建築內溫度太高，警消人員選擇從三樓外部破窗射水搶救。從建築物撤出的警消人員表示，建築物內部伸手不見五指，因屋中雜物太多，無法沿著牆壁進入救災，加上室內溫度太高只能邊退邊射水。

▲西螺鎮光復西路一處連棟建築，3樓冒出濃煙火警，警消極力佈水線搶救。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲疑似屋中雜物堆積造成延燒，建築內溫度太高，警消人員選擇從三樓外部破窗射水搶救。（圖／記者蔡佩旻攝）

救災指揮官二大隊副大隊長陳世朋表示，據報為建築物三樓起火，第一時間警消人員進入將受困屋主救出送醫並持續搜救，確認建築物無人後找到起火點，但因建築內部隔間複雜，目前設法延伸水線進入才能進一步做撲滅動作。詳細起火原因須等火勢熄滅後由火調人員進一步調查釐清。

▲西螺鎮光復西路一處連棟建築，3樓冒出濃煙火警，警消極力佈水線搶救。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲曾姓屋主遭濃煙嗆傷在三樓，所幸消防人員適時趕到使用「共生面罩」迅速將83歲的曾姓屋主救出，送往醫院救治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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