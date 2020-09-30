虎尾機車、自行車碰撞　女騎士頭部撕裂傷血流不止

▲有民眾在臉書社團《虎尾人讚出來》將畫面貼上指出，婦人車禍家中電話無人接聽，如有親屬看到請趕往醫院。（圖／翻攝自Facebook／虎尾人（讚）出來）（畫面經變色處理）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮下午4時許發生一起機車與腳踏車碰撞意外，一名婦人在碰撞後倒地，疑似撞擊頭部血流不止，大灘鮮血令人怵目驚心，有民眾在臉書社團《虎尾人讚出來》將畫面貼上指出，受傷婦人的家中電話無人接聽，如有親屬看到請趕往醫院。

現場民眾指出，這起車禍約接近4點20分發生在虎尾鎮八德街，是一起腳踏車與機車碰撞事故，婦人意識清楚，但第一時間家中電話確實無人接聽，由警方持續近一步聯繫婦人家屬，目前婦人已由救護人員送往醫院救治，而腳踏車學生亦受到輕傷送醫救治，事故詳細發生原因尚待警方進一步調查。

據了解，騎腳踏車的陳姓男大生碰撞後受到擦挫傷，而機車駕駛林姓婦人約60歲，倒地後因頭部撕裂傷而血流不止，經救護人員到場緊急處置後將兩人送往虎尾若瑟院治療，車禍肇事原因讓待警方進一步釐清。

▲雲林縣虎尾鎮下午4店多發生一起機車與腳踏車碰撞意外，一名婦人在碰撞後倒地，疑似撞擊頭部血流不止，婦人大灘鮮血順著車道溢流場面怵目驚心。（圖／翻攝自Facebook／虎尾人（讚）出來）（畫面經變色處理）

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