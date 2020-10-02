神明安座現「萬蜂朝聖」奇景！石獅腳下築巢超乖...專家解謎　

▲麥寮鄉中山開元宮鎮安宮9月19日舉行祭典，隔日突然飛來蜜蜂，不僅於寺廟內外飛舞、聚集，更在廟口石獅下築巢，當地民眾嘖嘖稱奇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣麥寮鄉中山開元宮鎮安宮9月19日舉辦「台灣開基五年千歲安座大典」，突然不知何故飛來大群蜜蜂，不僅於寺廟內外飛舞、聚集，更在廟口石獅下築巢，當地民眾嘖嘖稱奇，有人說是來參加慶典，卻也有民眾怕得不敢走進廟內。

雲林縣麥寮鄉鎮安宮創立於道光年間，係初中山先人拾回四面令旗建草壇、土屋供奉卻因天災倒塌，長年以擲筊方式，由爐主迎回自宅供奉。70年前由崙背鄉一名林姓信眾出錢，中山民眾出力，協力完成磚造廟宇。時經中山朱府千歲扶乩指示，前殿曰「開元宮」，供奉朱府千歲，後殿曰「鎮安宮」，供奉五年千歲，此即一廟宇兩宮名之由來，西元1990年重建後入火安座至今。

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▲近日廟宇中的蜜蜂疑似有逐漸減少的狀況，廟內位於廟門後樑柱尚有一大群約數百隻蜜蜂群聚集。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者今日前往查訪麥寮鄉中山開元宮鎮安宮，附近居民表示，蜂群出現之前就有聽其他村民提到，怎麼感覺有蜜蜂在飛，未料就在9月19日舉行神明安座典禮時就明顯變多，隔天更誇張，可能上萬隻，密密麻麻，比較大膽村民的都跑進去看，害怕人就離得遠遠的不敢靠近。

▲麥寮鄉中山開元宮鎮安宮9月19日「台灣開基五年千歲安座大典」時突然飛來蜜蜂，不僅於寺廟內外飛舞、聚集，更在廟口石獅下築巢，當地民眾嘖嘖稱奇。（圖／記者蔡佩旻攝）

村民林太太表示，中秋回鄉過節，聽聞鄰居說廟中聚集蜜蜂，孩子聽了害怕一度不敢來，後來是家人說沒有之前那麼多，所以今日帶著孩子來拜拜順便看看，沒想到雖然沒有兩週前來得多，不過密密麻麻的景象也十足壯觀，讓人不免起雞皮疙瘩，孩子看一眼就不敢再進來，遠遠躲在廟外的樹下等待。

▲廟口石獅腳下還留有白色蜂巢並有蜜蜂圍繞停駐。（圖／記者蔡佩旻攝）



廟宇中的蜜蜂疑似有逐漸減少的狀況，僅剩廟口石獅腳下還留有白色蜂巢並有蜜蜂圍繞停駐，廟內位於廟門後樑柱還有一大群約數百隻蜜蜂群聚集。據當地民眾說法，廟方認為蜂群既然不怕廟內香薰，也未對入廟祭拜神明的民眾攻擊傷害，廟方是決定不干擾蜂群，互相尊重和平共存。

▲雲林縣麥寮鄉中山開元宮鎮安宮，供奉朱府千歲、五年千歲。（圖／記者蔡佩旻攝）

資深蜂農梁清凱受訪表示，依據照片辨別，其蜂群為義大利蜂，特性為溫順不太會主動擊人類，所需生存環境與台灣的溫度與氣候符合，是國內受養蜂者歡迎的種類。梁清凱說，這種突然來的狀況不排除是蜂王帶群蜂分巢，不僅外界環境因素和巢內環境因素都有可能是分蜂的內因，另外分蜂還與季節有一定的關係，台灣除了冬季低溫較少分蜂外，其他季節都會發生分蜂現象。

▲廟宇中的蜜蜂疑似有逐漸減少的狀況，廟內位於廟門後樑柱尚有一大群約數百隻蜜蜂群聚集。（圖／記者蔡佩旻攝）

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