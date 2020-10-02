半數美參議員挺台美簽BTA　外交部：感謝美立法部門正面回應

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

美國聯邦參議院「台灣連線」2位共同主席殷霍夫（James Inhofe, R-OK）及孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）領銜發起，共計50位參議員於美東時間10月1日聯名致函美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer），籲請支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）。對於美國國會再次展現跨黨派力挺我國的堅定立場，外交部表達誠摯感謝。

外交部指出，聯名函強調，台灣是美國長期的經濟夥伴及安全盟友，並已宣布將採取具體行動鬆綁對美國肉類產品進口限制，因此連署的參議員均高度鼓勵賴海哲與台灣洽談BTA。信函中指出，台美BTA對分散美國供應鏈至關重要，有助建立自由及開放的印太區域，促進美國、台灣及整個印太區域的安全與經濟成長。

該聯名函自9月中旬推動以來，短時間內即獲參院兩黨高達總席次半數的50位聯邦參議員連署支持，其中也包括多位參院兩黨領袖級議員，凸顯我國政府相關政策，確已得到美國立法部門的正面回應。此為繼2019年12月計有161位聯邦眾議員聯名致函賴海哲貿易代表後，美國國會再次以堅定行動展現不分黨派對台灣的一致支持。外交部將持續與相關部會共同努力，在既有良好基礎上，進一步深化台灣與美國的經貿往來及全面友好夥伴關係。

另外，總統府發言人張惇涵表示，這次參與聯名的50位參議員，不僅跨越黨派，更高達參議院總席次半數，我們誠摯感謝美國國會對於我國政府政策的正面回應，以及對台灣的堅定支持。

張惇涵強調，台灣與美國是長期的經濟夥伴與安全盟友，期盼台美之間能夠進一步深化經貿交流與合作，共同促進台美與印太區域的經濟成長；我們也會持續跟美國深化各領域的合作，在既有的良好基礎之上，讓台美合作夥伴關係更友好、更緊密，創造彼此及印太地區的和平穩定與繁榮發展。