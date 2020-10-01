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建交31周年新里程碑　我國與貝里斯簽署「經濟合作」等3條約協定

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▲蔡英文在2018年8月17日首次出訪貝里斯 。（圖／ETtoday資料照）

▲蔡英文在2018年8月17日首次出訪貝里斯 。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

外交部1日透露，為深化我國與友邦貝里斯雙邊友好關係，已與該國在9月26日至30日陸續完簽署「刑事司法互助條約」、「航空服務協定」與「經濟合作協定」等3項條約與協定。

外交部表示，樂見兩國在2019年慶祝建交30週年後，持續緊密強化合作領域，並順利在兩國邦誼邁入第31週年之際，完成三項重要條約協定的簽署，相信將進一步提升兩國關係並促進人民的交流。

外交部指出，「經濟合作協定」是由經濟部長王美花與貝國投資、貿易及商務部長潘崔西（Tracy Taegar-Panton）於9月30日代表雙方簽署，生效後將可使我國商品在貝國更具競爭力，進而直接連結加勒比海共同市場，強化雙邊經貿關係。

「航空服務協定」是交通部長林佳龍於去年6月赴貝里斯訪問時，開啟兩國民航單位對話，並在9月28日由林佳龍與貝國觀光及民航部長赫瑞迪（Jose Manuel Heredia）異地簽署，有助促進兩國運輸、商務及觀光交流活動。

至於「刑事司法互助條約」，則是由法務部長蔡清祥與貝國外交部長艾林頓（Wilfred Elrington）於9月26及28日各自代表雙方政府簽署，可增進兩國未來在犯罪防制及刑事調查與審理的互助合作。

外交部強調，貝里斯是我國在中美洲及加勒比海地區重要友邦，雙方共同堅守自由、民主、法治和人權等普世價值，在國際上並肩面對挑戰，彼此成爲在國際上真誠可靠、互相扶持的朋友。

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