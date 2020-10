駐美辦事處更名「台灣代表處」　外交部承諾：積極聯繫

▲美國會支持「駐美國台北經濟文化代表處」改名為「台灣代表處」。(圖/Taiwan in the US FB)



記者陶本和/台北報導

美國共和黨在眾議院成立「中國工作小組」上月30日發布工作報告,其中同意將現在「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」,並展開貿易協定談判。對此,外交部1日表示,將持續與美方積極聯繫。

由美國聯邦眾議院15位共和黨眾議員組成的「中國任務小組」(China Task Force),在眾院共和黨領袖Kevin McCarthy(R-CA)率領下於9月30日召開記者會,公布小組撰擬的政策報告。

根據該份報告,主要在凸顯中國大陸多年來對美國長期利益構成的威脅與挑戰,同時指出台灣是在大陸陰影下的民主捍衛者,更是美國的安全盟友,美國會支持台灣獲得自我防衛能力以及執行「整體防衛構想」(ODC)所需的不對稱戰力。

此外,報告也建議美國政府應與台灣展開貿易談判、並允許我駐美代表處更名為「台灣代表處」;此外,報告也建議美國國會應儘速通過「台灣保證法」、「台灣主權象徵法」、「台灣獎學金法」等與台灣相關法案。



對此,外交部表達感謝,強調有關該報告與我國相關的議題,將會繼續與美國行政部門及國會友人積極聯繫,以期深化台美友好夥伴關係。

其他人也看了這些新聞...

► 別想打混!教召將改1年1訓14天 林為洲加碼討論重啟徵兵制

► 缺戰力!後備軍官缺員破6成、士官4成 義務役預官停考斷來源



更多相關新聞...

► 遭酸「為何不簽下去」 徐巧芯嗆爆林靜儀:我談的是義務役!

► 網熱議「若開戰替代役要幹嘛?」 役政署回應了

►振興一下我們的美麗