駐美辦事處更名「台灣代表處」　外交部承諾：積極聯繫

▲美國會支持「駐美國台北經濟文化代表處」改名為「台灣代表處」。（圖／Taiwan in the US FB）



記者陶本和／台北報導

美國共和黨在眾議院成立「中國工作小組」上月30日發布工作報告，其中同意將現在「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，並展開貿易協定談判。對此，外交部1日表示，將持續與美方積極聯繫。

由美國聯邦眾議院15位共和黨眾議員組成的「中國任務小組」（China Task Force），在眾院共和黨領袖Kevin McCarthy（R-CA）率領下於9月30日召開記者會，公布小組撰擬的政策報告。

根據該份報告，主要在凸顯中國大陸多年來對美國長期利益構成的威脅與挑戰，同時指出台灣是在大陸陰影下的民主捍衛者，更是美國的安全盟友，美國會支持台灣獲得自我防衛能力以及執行「整體防衛構想」（ODC）所需的不對稱戰力。

此外，報告也建議美國政府應與台灣展開貿易談判、並允許我駐美代表處更名為「台灣代表處」；此外，報告也建議美國國會應儘速通過「台灣保證法」、「台灣主權象徵法」、「台灣獎學金法」等與台灣相關法案。



對此，外交部表達感謝，強調有關該報告與我國相關的議題，將會繼續與美國行政部門及國會友人積極聯繫，以期深化台美友好夥伴關係。

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