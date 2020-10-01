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最低81萬！陸產特斯拉Model 3新價曝光　傳用「無鈷電池」

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▲▼特斯拉上海工廠,特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透社）

▲特斯拉上海工廠內部。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

近日彭博社才援引消息人士稱，陸產特斯拉Model 3將改用本土廠商寧德時代生產的無鈷磷酸鐵鋰（LFP）電池，1日特斯拉中國就在官方網站上，發布Model 3標準續航升級版的最新售價，除續行里程提升至468公里，補貼後售價最低也下降至人民幣19.24萬元，約合新台幣81.56萬元，比台灣同款最低價格便宜將近一半。

在此之前，特斯拉於大陸市場販售最便宜的Model 3車型，售價為27.155萬元人民幣。外媒報導，在使用由寧德時代生產的無鈷磷酸鐵鋰（LFP）電池後，原材料價格更低，續航力提高，有助於特斯拉提升市場競爭力。

▲▼特斯拉大陸、台灣官方網站上Model 3車型的最低售價。（圖／取自特斯拉官方網站）

▲特斯拉大陸官方網站上Model 3車型的最低售價。（圖／取自特斯拉官方網站）

根據特斯拉官方網站資訊，陸產特斯拉標準續航升級版總續航里程468公里，比在台灣市場販售的總續航里程409公里提升，而最高時速225公里、時速0到100公里加速5.6秒相同。

售價方面，陸產特斯拉Model 3在大陸市場售價最低為24.99萬元人民幣，約合新台幣105.94萬元，算入大陸新能源汽車補貼、扣除預估購置稅減免金額後，僅19.24萬元人民幣，約合新台幣81.56萬元；同為Model 3車型，台灣的售價160.99萬元，在扣除節省開支後，最低為新台幣150.09萬元。

彭博社援引消息人士透露，特斯拉將於本週四，開始向大陸客戶銷售在上海製造、配備LFP電池的Model 3汽車。其中，磷酸鐵鋰電池不含鎳和鈷，而上述兩者，是傳統NMC或鎳錳鈷電池中，價格最昂貴的成分。

在此之前，寧德時代（CATL）曾於今年宣布幾項對磷酸鐵鋰電池的新改進，而該公司與特斯拉關係密切。寧德時代6月時說，公司準備開始生產無鈷電池，價格比傳統NMC電池便宜10%左右，使用壽命可達200萬公里。

但對於新版本售價和續航力升級，是否正式採用寧德時代的電池，特斯拉在大陸市場的代表面對陸媒採訪時，表示公司「不予置評」。

特斯拉執行長馬斯克曾在美國時間9月22日，舉辦的年度活動「電池日（Battery Day）」中，公開公司正在進行的「百萬英里（million mile）」電池計畫，表示透過新的技術，特斯拉未來可能推出售價2.5萬美元，約合新台幣72.7萬元的汽車，但能滿足上述要求的新電池，應於2022年才能量產。

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