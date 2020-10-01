高雄中秋「千人封街烤肉趴」！超巨鬼頭刀上桌　里民嗨：超有誠意

▲高雄鳳山誠義里中秋節封街烤肉。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中秋佳節前夕，高雄市鳳山區誠義里9月30日晚間封街舉辦千人烤肉宴，還特地準備了不一樣的烤肉食材，20多條重達10公斤以上的鬼頭刀一字排開，場面十分壯觀。里長表示，往年封街烤肉宴都相當盛大，但今年因應疫情關係，規模有稍微縮小，但仍吸引上千里民湧入，一同團圓慶佳節。

大馬路整條封街，裡面還不斷升起裊裊白煙、陣陣香味撲鼻，鳳山誠義里每年中秋都會舉辦烤肉晚宴，邀請里民一同共度佳節。民眾表示，雖然1日才是中秋節，但因應里長舉辦烤肉宴，前一晚就與家人、鄰居一起烤肉，「這樣中秋就不用再烤了，可以出去玩！」還有里民興奮地表示，現場食材除了有好大的一隻雞外，還有份量十足的鬼頭刀，準備相當豐富，「誠義里超有誠意，烤肉最讚！」

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▲里長還準備20多條鬼頭刀供里民同歡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

里長也表示，每年中秋佳節里上都會封街舉行烤肉宴，但今年因疫情關係，為配合國家政策，有稍微將規模縮小，現場人數維持在千人以下，但也因為如此，今年所用的食材比去年更好、更精緻。里長說，現場是開放空間，家家戶戶都有間隔、保持安全距離，同時也採取開放式自主管理，如若身體不適的里民就不克參加。

另一方面，里長也表示，近日因為豬肉、牛肉話題多，所以今年別出心裁，特地準備不一樣的烤肉食材，除了常見的雞鴨魚肉外，現場還有20多條鬼頭刀一字排開，每條都超過10公斤，相當壯觀。

▼家家戶戶開心烤肉、比讚。（圖／記者吳奕靖翻攝）