去年送上3隻石虎！俄插畫家出「柚子帽版本」慶中秋　抱玉兔Q炸

▲俄國正妹插畫家卡佳繪製中秋節版本的石虎。（圖／（左）記者白珈陽攝、（右）Katya Molodtsova IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

因集集彩繪列車的石虎插畫事件，俄羅斯的暖心俄國美女插畫家卡佳（Катя Молодцова）在台灣意外打開知名度。距離插畫事件雖然已經超過1年，這位美女插畫家不僅沒有把台灣忘記，近日更繪製中秋節版本的石虎並PO上IG，hashtag還標出「#中秋節」、「#taiwan」，讓台灣網友紛紛湧入感謝。

卡佳30日分別在臉書（Katya Molodtsova）和IG貼出一張繪圖，只見圖中的Q版石虎化身月亮高掛天空，除了戴著柚子帽，懷中抱著圓圓的滿月，月亮中間還有象徵中秋節的玉兔，看起來超可愛。卡佳文中笑說「讓石虎戴柚子帽？有何不可！」並分享她的創作靈感，就是最近聽到這個可愛的中秋節習俗，所以決定把它畫出來。

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不過，正妹插畫家也提醒，插畫歸插畫，「請不要試著對你家的貓咪這樣做喔！牠們可能不喜歡。」另外，她在IG上還用了許多很有中秋味的hashtag，包括「#midautumnfestival」、「 #中秋節」、「#pomelohat」、「 #moon」。

插畫不僅萌到台灣網友，大家也紛紛留言感謝並送上祝福，「台灣愛你」、「謝謝Katya可愛的石虎圖」、「呆呆的好可愛」、「插圖超級可愛，還是只有妳的插畫最細緻！謝謝妳幫助台灣石虎保育」、「妳真的又暖又有才，還有一顆善良的心」、「有機會要試吃柚子喔！祝妳中秋節快樂」、「非常感謝妳的美麗圖畫，愛妳！」