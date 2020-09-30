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南警愛運動　組隊「海南幫幫忙」勇渡日月潭！父子檔體力過人　

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▲台南市警三分局員警組「海南幫幫忙」隊，成功完成泳渡日月潭的挑戰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局員警組「海南幫幫忙」隊，成功完成泳渡日月潭的挑戰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

警察的勤務繁忙，常常每日執勤逾12小時，對體力是很大負荷，為了能應付繁重的警察工作，在台南市警三分局裡，就有這麼一群熱愛運動的警察人員，平時即經常運動健身鍛鍊身體，今年並組「海南幫幫忙」隊，成功完成泳渡日月潭的挑戰。

台南市警三分局今年有5位集體組隊報名2020泳渡日月潭活動，由於其中4名成員均為海南派出所的員警，即以「海南幫幫忙」為隊伍名稱。參與本次活動的員警，均為首參加，為了本次的活動，隊員於3個月前，即經常邀約於勤餘時刻，一起從事游泳、單車、跑步等活動加強體力，盼於本活動能獲取佳績。

▲台南市警三分局員警組「海南幫幫忙」隊，成功完成泳渡日月潭的挑戰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動結束後，「海南幫幫忙」隊員表示第一次參加泳渡日月潭活動，感覺相當新鮮並有意義，大呼非常值得，以後還要再參加。特別的是，帶隊參與本次活動的官警，為第三分局行政組巡官周志忠，雖年紀已逾半百，體力卻不老，時常自我訓練體力，輕鬆完成本次泳渡日月潭活動。

▲台南市警三分局員警組「海南幫幫忙」隊，成功完成泳渡日月潭的挑戰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

更值得一提的是，周巡官的兒子周翊宸，為現任海南派出所警員，亦參與本次活動，周巡官自兒子從警以來，即經常教育與提醒兒子，警察的體力與健康很重要，虎父無犬子，父子於忙碌之餘，經常結伴一起運動健身，此次能一起參加泳渡日月潭，父子均表示為此生難忘的回憶。三分局的員警笑稱，安平區出產名產「周氏蝦捲」，安南區則出產「周氏父子」，有這麼一對體力過人的警察父子檔，壞人不敢在安南區做壞事了！

台南市警三分局長方國璽表示，自上任以來，即勉勵員警同仁，人的身體健康是1，而財富、感情、事業，家庭…等等，都是1後面的0，只有依附於這個1，0的存在才會有意義，如果沒了這個1，那麼一切都將不存在；方分局長鼓勵同仁，勤餘之時多多從事健康休閒活動，只有身體健康，才能做好警政工作。


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